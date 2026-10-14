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Guerra Ucraina Russia, raid di Mosca su varie regioni, almeno sei morti nella notte. LIVE

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Il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno sei persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. Tre persone sono state uccise nella capitale Kiev, due nella regione centrale di Dnipropetrovsk e una nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali

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Il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno sei persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. Tre persone sono state uccise nella capitale Kiev, due nella regione centrale di Dnipropetrovsk e una nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali.

I pesanti attacchi russi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina, secondo quanto dichiarato dal sindaco e da una delle principali compagnie elettriche. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato un "massiccio attacco" con missili e droni la scorsa notte sull'Ucraina, precisando che sono stati colpiti impianti industriali, infrastrutture di comunicazione ed energetiche a Kiev e nelle regioni della capitale e di Kharkiv.

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Ucraina, sindaco: "3 morti e 22 feriti in massiccio attacco balistico russo si Kiev"

È di almeno 3 morti e 22 feriti il bilancio del massiccio attacco balistico russo avvenuto nella notte su Keiv. I raid hanno colpito in un quartiere residenziale e diverse infrastrutture energetiche della città. Diverse centrali elettriche sono state prese di mira nella capitale, ha dichiarato al Kyiv Independent un funzionario del settore energetico che ha parlato a condizione di anonimato, mentre la Russia continua a intensificare i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dei prossimi mesi invernali. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale a partire dalla tarda serata di ieri, quando un missile russo , senza quasi preavviso, ha colpito un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Desnyanskyi, provocando un vasto incendio, come riportato dal sindaco di Kiev Vitalii Klitschko. Almeno due persone sono rimaste uccise e altre 21 ferite a seguito dell'attacco russo all'edificio, ha dichiarato Klitschko. Tra i feriti, 16 sono stati ricoverati in ospedale e quattro versano in gravi condizioni. Tra le 4,45 e le 6,45 del mattino, ora locale, si sono udite di nuovo oltre una decina di esplosioni nella capitale, in concomitanza con successive ondate di attacchi missilistici. I giornalisti del Kyiv Independent hanno segnalato brevi interruzioni di corrente e luci intermittenti intorno alle 5,30. Klitschko ha riferito che almeno un'altra vittima è stata ricoverata in ospedale nel quartiere di Darnytskyi a Kiev, e un'altra persona è stata uccisa nel quartiere di Holosiivskyi, sempre a Kiev, a seguito delle ultime ondate di attacchi. Le autorità non hanno ancora quantificato i presunti attacchi alle centrali elettriche, né l'entità dei danni causati.

Mosca: "massiccio raid" su impianti industriali e struttura elettrica in Ucraina

Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato un "massiccio attacco" con missili e droni la scorsa notte sull'Ucraina, precisando che sono stati colpiti impianti industriali, infrastrutture di comunicazione ed energetiche a Kiev e nelle regioni della capitale e di Kharkiv. Il dicastero, citato dalla Tass, precisa che tra l'altro sono stati colpiti lo stabilimento KSM Protek vicino a Kiev, una sottostazione elettrica nell'area di Vyshhorodaid, una stazione radar ST-68 e un centro logistico.

Mosca: "Effettuato massiccio attacco contro infrastrutture energetiche"

Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco contro infrastrutture energetiche in Ucraina, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa. "Le infrastrutture di comunicazione ed energetiche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, utilizzate dal complesso militare-industriale e dalle forze armate ucraine, sono state danneggiate", si legge nel rapporto dell'esercito, che nei raid ha utilizzato armi di precisione terrestri e droni.

Sindaco: "493 droni lanciati nella notte verso Mosca"

Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha detto che 493 droni sono stati lanciati la scorsa notte dalle forze ucraine sulla regione di Mosca. Lo riferisce la Tass, sottolineando che si tratta di uno dei maggiori attacchi sulla capitale negli ultimi due anni.    "La maggioranza è stata neutralizzata dalle difese aeree a grande distanza, e 180 sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla città", ha precisato il primo cittadino. I voli all'aeroporto internazionale di Vnukovo sono stati sospesi per otto ore e i passeggeri già sugli aerei sono stati fatti sbarcare.

Blackout in ampie zone di Kiev dopo gli attacchi russi

Pesanti attacchi russi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina, secondo quanto dichiarato dal sindaco e da una delle principali compagnie elettriche. "Le infrastrutture energetiche di Kiev e della regione circostante sono state colpite da un massiccio attacco missilistico balistico. Si registrano interruzioni di corrente nella capitale", ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram.

Raid russi contro l'Ucraina, almeno sei morti nella notte

Il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno sei persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. Tre persone sono state uccise nella capitale Kiev, due nella regione centrale di Dnipropetrovsk e una nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali

Ucraina: bilancio attacco missilistico a Kiev sale a tre morti

E' salito a tre morti il bilancio dell'attacco missilistico russo che ha colpito Kiev nella notte. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Kitschko. I feriti sono oltre una ventina e alcuni sono in gravi condizioni. 

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