La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che “l’accordo raggiunto da Trump e Putin è rischioso perché legittima Mosca”. Dal Cremlino, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: “Non è affare di Meloni”. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana

Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull’ accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin . La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che “l’intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca”. Dal Cremlino, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: “L'accordo sul gasolio non è affare di Meloni”. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.

"L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa”, ha detto Meloni in Senato, spiegando che "l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari: una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare, e che contraddicono quanto fin ora fatto dagli Stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative".

Mosca: “Accordo sul gasolio non è affare di Meloni”

“Prima di tutto non sono affari suoi. Secondo, tornare alla frase uno”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando con l'Ansa le parole della premier Giorgia Meloni che ha criticato l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Usa Donald Trump dopo il colloquio telefonico con Vladimir Putin.

Zelensky: “Grazie Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile”

"Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara, inequivocabile e basata su principi. Grazie per aver compreso chi è l'aggressore e cosa significhi costruire una pace dignitosa e duratura. Ciò è possibile soltanto attraverso la forza e gli sforzi congiunti per la nostra sicurezza”, scrive invece in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Zelensky: "Doloroso vedere Trump scegliere il lato sbagliato"

"È doloroso quando il presidente Trump sceglie una parte che non è la nostra", ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a Piers Morgan, esprimendo il timore che Kiev stia perdendo il sostegno degli Stati Uniti. "È un peccato, stiamo perdendo un partner forte. Questa è la mia opinione", ha affermato. Alla domanda se ritenesse di stare perdendo l'America, ha risposto: "Sì, ma non per colpa nostra". Morgan gli ha chiesto se si sentisse tradito dopo che, a poche ore dall'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump, Vladimir Putin aveva lanciato un massiccio bombardamento contro le infrastrutture energetiche ucraine. "Davvero, sì. Ma è un po' più complicato delle mie emozioni o dei miei sentimenti. Il nostro Paese deve sopravvivere", ha risposto Zelensky. "Non possiamo essere deboli, altrimenti non possiamo sopravvivere. Non stiamo vendendo il nostro Paese. Per noi non si tratta di affari: è la nostra vita, il nostro Paese, la nostra casa, i nostri figli", ha sottolineato. Zelensky ha precisato che Kiev può accettare un ruolo di mediazione di Trump: "Per noi va bene che stia nel mezzo. Ma se sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata". Il presidente ucraino ha quindi criticato i consiglieri del capo della Casa Bianca. "Penso che i suoi consiglieri si sbaglino. Non so chi lo stia spingendo nella direzione sbagliata. Questa non è la parte giusta della storia", ha concluso.