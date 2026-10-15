Il blocco di Starshield, versione militare della creatura di Musk, ha rallentato per 36 ore i droni ucraini: la limitazione dei servizi si è verificata a poche ora da una nuova presa di posizione di Washington a favore di Mosca e dall’ennesimo scontro a distanza tra Trump e Zelensky. Anche per questo la vicenda, oltre ad alimentare dubbi sul sostegno americano a Kiev, ha soprattutto acceso i riflettori su quanto sia rischioso affidare le sorti di una guerra a una tecnologia privata gestita da un governo