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La guerra in Ucraina e la dipendenza dalla tecnologia: il caso Starlink

Luciana Grosso

Ispi

Il blocco di Starshield, versione militare della creatura di Musk, ha rallentato per 36 ore i droni ucraini: la limitazione dei servizi si è verificata a poche ora da una nuova presa di posizione di Washington a favore di Mosca e dall’ennesimo scontro a distanza tra Trump e Zelensky. Anche per questo la vicenda, oltre ad alimentare dubbi sul sostegno americano a Kiev, ha soprattutto acceso i riflettori su quanto sia rischioso affidare le sorti di una guerra a una tecnologia privata gestita da un governo

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