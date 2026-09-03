La stretta collaborazione tra Mosca e Teheran, sempre stando alla ricostruzione del Financial Times, sarebbe in corso da molto tempo ma sarebbe diventata molto più intensa negli ultimi anni. In particolare il salto di qualità sarebbe avvenuto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: l’Iran dall’inizio del conflitto ha fornito alla Russia tecnologie e conoscenze nel campo dei droni, che l’armata di Putin ha usato largamente nel corso del tempo. E da allora molti si erano chiesti cosa avesse ottenuto Teheran nello scambio di know-how militare.