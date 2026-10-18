''Il Washington Post sostiene mia madre, abbiamo saputo che Jeff Bezos vuole parlarle oggi, che è rimasto scioccato da quanto accaduto e ha promesso di fare tutto il possibile affinché venga fatta giustizia su questo caso''. Lo ha detto in un'intervista alla radio Channel 11 Michael Milner, il figlio della fotoreporter Heidi Levine aggredita venerdì da coloni violenti in Cisgiordania. Milner si è detto anche rammaricato dal fatto che, nella nota rilasciata sull'attacco, il primo ministro Benjamin Netanyahu abbia espresso dubbi sull'accaduto chiedendo di accettare la dinamica dei fatti. ''C'era l'opportunità di dimostrare senso delle istituzioni e di far trionfare la giustizia, ma purtroppo hanno preso questa occasione''. Milner ha riferito che la madre, che risiede a Gerusalemme, è stata operata a un dito che rischiava di staccarsi dalla mano, verrà rilasciata nei prossimi giorni dall'ospedale e che nelle prossime settimane dovrebbe essere sottoposta a un altro intervento al dito.