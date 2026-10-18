Guerra Iran, elicottero saudita precipita vicino allo Yemen: morti due ufficiali. LIVE
Due ufficiali sauditi sono morti nello schianto di un elicottero AH-6i vicino al confine con lo Yemen. Secondo Riad, la causa sarebbe un guasto tecnico. Gli Houthi hanno invece rivendicato l'abbattimento di un Apache nella zona di Najran. "L'Iran non accetta coercizione, minacce o intimidazioni, ma resta pronto al dialogo basato sul rispetto reciproco e su garanzie credibili", ha detto il ministro degli Esteri iraniano durante il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OCI)
in evidenza
Due ufficiali della Guardia nazionale saudita sono morti nello schianto di un elicottero da ricognizione AH-6i nella regione di Najran, nel sud dell'Arabia Saudita, vicino al confine con lo Yemen. Lo riferisce Arab News, citando il portavoce della coalizione a guida saudita impegnata in Yemen, il generale Turki al-Maliki. Secondo al-Maliki, l'incidente è stato causato da un guasto tecnico. I ribelli Houthi dello Yemen hanno tuttavia rivendicato di aver abbattuto un elicottero militare saudita Apache nella zona di Najran.
"L'Iran non accetta coercizione, minacce o intimidazioni, ma resta pronto al dialogo basato sul rispetto reciproco e su garanzie credibili", ha detto il ministro degli Esteri iraniano durante il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OCI) in corso a Bagdad.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha reso noto che gli Houthi nello Yemen hanno liberato 159 persone che erano state detenute in relazione ai combattimenti in corso nel Paese. Secondo gli Houthi, i 159 detenuti erano combattenti schierati con il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale e si sarebbero "arresi volontariamente, senza combattere", nel momento in cui il gruppo ha preso il controllo di posizioni strategiche lungo il Mar Rosso, il mese scorso.
Gli approfondimenti:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
- 7 ottobre 2023, cosa accadde il giorno dell'attacco di Hamas a Israele
- La devastazione della Striscia di Gaza, le nuove immagini prima e dopo
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
L'Iran nomina un ministro della Difesa, otto mesi dopo l'inizio della guerra
In Iran, Mehrdad Akhlaghi - già oggetto di sanzioni da parte dell'Onu - ha assunto oggi formalmente la carica di ministro della Difesa dell'Iran, succedendo al suo predecessore rimasto ucciso a fine febbraio durante i bombardamenti israelo-americani avvenuti nel primo giorno di guerra. "Mehrdad Akhlaghi è stato nominato ministro della Difesa in seguito a una votazione" in Parlamento, ha riferito la televisione di Stato iraniana. Per quasi otto mesi, questo ruolo strategico era stato ricoperto ad interim da un generale dei Guardiani della Rivoluzione, Majid Ebnelreza, che era stato il vice del precedente ministro, il generale Aziz Nassirzadeh, in carica dal 2024 fino alla sua morte, avvenuta il 28 febbraio.
In grattacielo simbolo di Riad imposto lavoro da remoto dopo attacchi Houthi
Il Kingdom Centre di Riad - uno dei grattacieli simbolo della città - ha disposto che gli occupanti degli uffici lavorino da remoto "fino a nuovo ordine", a seguito dei ripetuti attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita. "Vi preghiamo di astenervi dal recarvi in ufficio durante questo periodo", si legge in un'e-mail inviata dalla direzione agli affittuari, visionata dall'agenzia Afp. Il centro commerciale situato alla base dell'edificio, che conta 99 piani, rimane aperto.
Moab, la “madre di tutte le bombe” che Trump potrebbe usare in Iran
Secondo quanto riferisce la Cnn, l'esercito americano sta predisponendo nuovi piani d'attacco in Iran che prevedono il potenziale impiego della Gbu-43/b Massive Ordnance Air Blast Bomb (Moab), meglio nota come la "madre di tutte le bombe". L'utilizzo, indirizzato su infrastrutture energetiche e siti militari, dipende dal possibile ordine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la ripresa delle operazioni militari prima o dopo le elezioni di metà mandato, fissate per il 3 novembre prossimo.
Moab, la “madre di tutte le bombe” che Trump potrebbe usare in IranVai al contenuto
Figlio reporter Wp aggredita dai coloni: "Bezos scioccato, vuole che ci sia giustizia"
''Il Washington Post sostiene mia madre, abbiamo saputo che Jeff Bezos vuole parlarle oggi, che è rimasto scioccato da quanto accaduto e ha promesso di fare tutto il possibile affinché venga fatta giustizia su questo caso''. Lo ha detto in un'intervista alla radio Channel 11 Michael Milner, il figlio della fotoreporter Heidi Levine aggredita venerdì da coloni violenti in Cisgiordania. Milner si è detto anche rammaricato dal fatto che, nella nota rilasciata sull'attacco, il primo ministro Benjamin Netanyahu abbia espresso dubbi sull'accaduto chiedendo di accettare la dinamica dei fatti. ''C'era l'opportunità di dimostrare senso delle istituzioni e di far trionfare la giustizia, ma purtroppo hanno preso questa occasione''. Milner ha riferito che la madre, che risiede a Gerusalemme, è stata operata a un dito che rischiava di staccarsi dalla mano, verrà rilasciata nei prossimi giorni dall'ospedale e che nelle prossime settimane dovrebbe essere sottoposta a un altro intervento al dito.
Hormuz, Trump e la realtà: cosa sta succedendo nello Stretto
Negli ultimi giorni, il presidente americano si è lasciato andare a dichiarazioni trionfali rispetto alla situazione nello Stretto di Hormuz. Ma la ripresa del traffico petrolifero, favorita da rotte alternative e stratagemmi logistici, non significa che il conflitto sia vicino alla fine: la minaccia iraniana resta concreta e il rischio di una nuova escalation è ancora alto.
Hormuz, Trump e la realtà: cosa sta succedendo nello StrettoVai al contenuto
Al Jazeera: uccisa ragazza palestinese ad al Maghazi
Le forze israeliane hanno sparato e ucciso una ragazza palestinese nel campo di al-Maghazi, nella zona centrale di Gaza. Lo ha riferito ad al Jazeera una fonte dell'ospedale al-Aqsa.
Arabia saudita: morti due piloti in incidente a confine Yemen
La coalizione a guida saudita che combatte contro gli Houthi ha reso noto che due piloti sono rimasti uccisi in seguito allo schianto del loro elicottero, causato da un "guasto tecnico" vicino al confine con lo Yemen. Si tratta delle prime vittime da quando le ostilita' sono riprese a luglio. "Un elicottero da ricognizione AH-6i, in dotazione alla guardia nazionale, è precipitato ed è andato distrutto in territorio saudita, nell'area di Najran, a causa di un guasto tecnico, provocando la morte dei due ufficiali che componevano l'equipaggio", ha dichiarato il portavoce della coalizione, Turki al-Malki, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Spa. Al-Maliki ha poi smentito che gli Houthi abbiano abbattuto un elicottero Apache nella provincia saudita di Najran, come sostenuto dai ribelli. Il portavoce ha pubblicato un'immagine di elicotteri Apache su una pista, commentando: "Presto scenderanno in campo. Memorizzatene l'aspetto, così non lo dimenticherete".
Iran, Ukmto: rimorchiatore colpito a Hormuz. Un ferito
Un rimorchiatore in transito a nord-est di Khor Fakkan, vicino allo stretto di Hormuz, e' stato colpito a du proiettili. Lo ha reso noto il sito britannico di sicurezza marittima Ukmto. "L'imbarcazione ha subito danni ma ha continuato la navigazione. E' stata segnalata una persona ferita in modo lieve", si legge sul sito.
Elicottero saudita precipita vicino allo Yemen, morti due ufficiali
Due ufficiali della Guardia nazionale saudita sono morti nello schianto di un elicottero da ricognizione AH-6i nella regione di Najran, nel sud dell'Arabia Saudita, vicino al confine con lo Yemen. Lo riferisce Arab News, citando il portavoce della coalizione a guida saudita impegnata in Yemen, il generale Turki al-Maliki. Secondo al-Maliki, l'incidente è stato causato da un guasto tecnico. I ribelli Houthi dello Yemen hanno tuttavia rivendicato di aver abbattuto un elicottero militare saudita Apache nella zona di Najran. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu, citando una dichiarazione del portavoce militare del gruppo, Yahya Saree.
Iran, Araghchi: Paese non cede a pressioni ma pronto al dialogo
"L'Iran non accetta coercizione, minacce o intimidazioni, ma resta pronto al dialogo basato sul rispetto reciproco e su garanzie credibili". Lo ha detto Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in discorso alla 52esima sessione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OCI), svoltasi nella capitale irachena Baghdad in questi giorni. Il ministro, secondo quanto riferisce l'agenzia stampa iraniana Isna, ha sottolineato che l'Iran non rinuncerà ai propri diritti sovrani sotto pressione.
Yemen, Croce Rossa: Houthi liberano 159 prigionieri
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa afferma che gli Houthi hanno rilasciato 159 prigionieri in relazione ai combattimenti in corso nello Yemen. Lo riferisce Al Jazeera. I ribelli hanno dichiarato che i 159 detenuti erano combattenti schierati con il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale e che si erano "arresi volontariamente senza opporre resistenza" mentre il gruppo conquistava posizioni strategiche lungo il Mar Rosso il mese scorso.
Media Iran: Houthi avevano promesso ad Hamas forte sostegno a Palestina
Il leader degli Houthi dello Yemen, in una lettera inviata al leader di Hamas Shahid al-Sinwar, un mese prima della sua morte, aveva sottolineato la continuità del sostegno dello Yemen alla Palestina e lo sviluppo delle capacità missilistiche e navali del paese. La lettera è stata pubblicata dai media iraniani.