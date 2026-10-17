L'attacco è avvenuto nei pressi del villaggio palestinese di Taybeh, vicino a Ramallah. Secondo attivisti e media israeliani, tra i presenti c'erano rappresentanti di Belgio, Polonia e Francia, incluso il console francese a Gerusalemme ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito, nei pressi del villaggio palestinese di Taybeh, vicino Ramallah, una delegazione nella quale erano presenti anche diplomatici europei Sul posto erano presenti diplomatici belgi, polacchi e francesi, tra cui il console francese a Gerusalemme, secondo quanto riportato dagli attivisti sul campo e dalla radio militare. I coloni mascherati e muniti di bastoni hanno lanciato pietre contro i veicoli diplomatici. (CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

L'aggressione alla delegazione Stando alle ricostruzioni diffuse da testimoni e dalle immagini provenienti dalla zona, una decina di coloni israeliani con il volto coperto è arrivata sul posto a bordo di quad. Il gruppo avrebbe circondato il veicolo di uno dei diplomatici, chiedendo ai presenti di mostrare i documenti d'identità. I coloni avrebbero poi preso di mira i mezzi della delegazione, lanciando pietre e infrangendo il finestrino dell'auto del consolato belga. Secondo quanto riportato da Haaretz, tra le persone aggredite vi è anche Bernard Baudoux, sindaco della città francese Aulnoye-Aymeries.

Indagine aperta dalla polizia israeliana La polizia israeliana ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'aggressione ai danni dei diplomatici europei a Taybeh. "Dopo aver ricevuto i filmati, la polizia ha aperto un'indagine; è stato inoltre informato il ministero degli Esteri, al fine di rintracciare le vittime, raccogliere le testimonianze e identificare i sospettati, affinché possano essere assicurati alla giustizia", ha affermato la polizia, ribadendo la condanna di "ogni forma di violenza". Secondo quanto riferito dal giornalista Doron Kadosh della Radio Militare israeliana, i diplomatici di Francia, Belgio e Polonia sarebbero stati aggrediti da coloni a volto coperto mentre si trovavano nel villaggio di Taybeh per la raccolta delle olive. Un filmato, postato su X, mostra l'auto del consolato belga con un finestrino spaccato da una sassata, mentre in un'altra ripresa si vede un diplomatico con la fascia francese per terra, appoggiato alla macchina, dopo essere stato presumibilmente aggredito.