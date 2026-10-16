Heidi Levine, 63 anni, è stata ricoverata in ospedale con ferite e fratture dopo esser stata presa a calci "per una cinquantina di volte" da decine di persone mascherate. L'aggressione è stata confermata da testimoni e ripresa in un video. L'Idf ha aperto un'indagine ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Heidi Levine, giornalista 63enne del Washington Post, ha denunciato di aver subito un'aggressione da parte di coloni nel villaggio di Abu Falah, a nord di Ramallah, in Cisgiordania, mentre era facilmente identificabile nello svolgimento del suo lavoro dal momento che indossava un giubbotto con la scritta 'Press' ben visibile davanti e dietro. ''Sono stata brutalmente aggredita, buttata a terra. Continuavano a prendermi a calci, tipo una cinquantina di volte. Per fortuna avevo il giubbotto protettivo e l'elmetto. Altrimenti probabilmente non sarei qui", ha detto Levine, attualmente ricoverata in ospedale con ''ferite e diverse fatture'', come ha scritto su 'X' il medico e deputato palestinese Mustafa Barghouti.

Heidi Levine in ospedale - ©Getty

Aggredita da "uomini mascherati" ''Dopo circa dieci minuti mi hanno fatta alzare con la forza e poi scaraventata a terra, e di nuovo mi hanno preso a calci'', ha proseguito la giornalista americana raccontando l'aggressione da parte di ''uomini mascherati'' e spiegando di averne visti ''una cinquantina venire giù dalla collina'', mentre stava seguendo per il suo giornale la raccolta delle olive in Cisgiordania. Dichiarando di essere stata derubata delle sue attrezzature, Levine ha detto di essere stata ''portata via dai miei colleghi palestinesi e il servizio medico mi ha fatto salire su un'ambulanza''. Quindi un pensiero al figlio Michael: "Mi ha sempre detto che la sua più grande paura era quella che sua madre venisse uccisa dai coloni. Ne abbiamo parlato proprio ieri'', ha raccontato. ''Non so quale genitore possa aver cresciuto mostri come loro'', ha detto riferendosi ai suoi aggressori. A confermare il racconto diverse testimonianze e un video dell'incidente. L'attacco è avvenuto 10 giorni dopo che alcuni coloni avevano picchiato il fotografo dell'Agence France-Presse, Jaafar Ashtiyeh, con i calci dei fucili nel villaggio di Aqraba, nella Cisgiordania settentrionale.