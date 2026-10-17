Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato, in un video diffuso oggi e rivolgendosi all'ex presidente statunitense Barack Obama, che "il popolo ebraico non è un occupante straniero". Ieri, a Belfast, Obama aveva ricordato che "per millenni il popolo ebraico è stato oppresso, discriminato, ucciso". "Comprensibilmente, hanno cercato rifugio in un luogo con cui avevano legami storici. Questo è innegabile. È altrettanto innegabile che abbiano sottratto la terra ad altre persone. Quelle persone sono state espulse", ha aggiunto Obama riferendosi ai palestinesi. "E quelle persone hanno detto, comprensibilmente: questa è un'ingiustizia e voglio riavere la mia terra".

"Il popolo ebraico non è un occupante straniero nella terra dei propri antenati", ha risposto Netanyahu nel video di venerdì. "La nostra storia non è un'impresa coloniale. La nostra terra non è una terra rubata. È la nostra patria. Si chiama Giudea", ha aggiunto, utilizzando un termine biblico per indicare la parte meridionale della Cisgiordania, conquistata da Israele nel 1967. Nel video, il primo ministro israeliano ha definito "deplorevoli" le affermazioni di Obama.