Dieci sospetti sono stati arrestati con l'accusa di coinvolgimento in episodi di violenza avvenuti nel fine settimana, in cui quelli contro la fotografa del Washington Post Heidi Levine e alcuni diplomatici europei che sono stati aggrediti nella regione di Benjamin. Un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane ha dichiarato che, nelle prime ore di questa mattina, nell'ambito dell'Operazione Foglia d'Ulivo, la Polizia israeliana, le Idf e lo Shin Bet hanno arrestato i sospetti e sequestrato diversi veicoli.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha messo in guardia gli Stati Uniti contro una nuova azione militare e ha accusato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di spingere Washington verso un'altra guerra.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: