Guerra Iran, Araghchi: collaborazione con Mosca mai così stretta. LIVE

"Mai nella nostra storia Iran e Russia hanno collaborato così strettamente come ora". Lo scrive il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sul suo account X postando la foto ufficiale dell'incontro con l'omologo russo Serghei Lavrov, ieri, a Teheran. Almeno 50 persone sono morte negli attacchi degli Houthi contro un campo delle forze armate governative in Yemen. Cinque morti, tra cui due bambini, è invece il bilancio degli ultimi attacchi israeliani nel territorio della Striscia di Gaza
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"Mai nella nostra storia Iran e Russia hanno collaborato così strettamente come ora". Lo scrive il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sul suo account X postando la foto ufficiale dell'incontro con l'omologo russo Serghei Lavrov, ieri, a Teheran. "In conversazione con il mio amico, il presidente Trump, dopo che ha annunciato il suo sostegno alla mia candidatura alle elezioni. Insieme elimineremo per sempre la minaccia iraniana!". Lo scrive su X il premier Benyamin Netanyahu pubblicando un video della telefonata. Almeno 50 persone sono morte negli attacchi degli Houthi contro un campo delle forze armate governative in Yemen. Lo riferisce una fonte governativa. Cinque morti, tra cui due bambini, è invece il bilancio degli ultimi attacchi israeliani nel territorio della Striscia di Gaza. Lo riportano fonti mediche ad Al Jazeera.
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Axios: Hegseth ha incontrato Netanyahu in Israele
Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha incontrato ieri in Israele il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo hanno riferito ad Axios due fonti informate. La visita a sorpresa avviene a otto giorni dalle elezioni in Israele e nel contesto di discussioni tra Stati Uniti e Israele sulla possibilità di riprendere operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran.
Araghchi: "Mai collaborazione così stretta tra Iran e Russia"
"Mai nella nostra storia Iran e Russia hanno collaborato così strettamente come ora". Lo ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in seguito ai colloqui avuti a Teheran con il suo omologo russo, Sergey Lavrov. I due hanno tenuto colloqui su Libano, Palestina, Ucraina e Yemen, ponendo l'accento sull'"espansione della cooperazione economica e nucleare".