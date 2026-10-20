Guerra Iran, Araghchi: collaborazione con Mosca mai così stretta. LIVE

"Mai nella nostra storia Iran e Russia hanno collaborato così strettamente come ora". Lo ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in seguito ai colloqui avuti a Teheran con il suo omologo russo, Sergey Lavrov. I due hanno tenuto colloqui su Libano, Palestina, Ucraina e Yemen, ponendo l'accento sull'"espansione della cooperazione economica e nucleare".