“Su questa terra, i bambini sognano e fioriscono” è l’esposizione realizzata nei centri di Terre des Hommes Italia che opera nella Striscia per il sostegno psicologico dei minori. L’iniziativa, in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, raccoglie i disegni delle piccole palestinesi di Gaza che raccontano una quotidianità fatta di guerra, mancanza di cibo, paure, rabbia ma anche sogni, tra città fatte di pane, tende distrutte nel tritacarne, il profumo di casa chiuso in una valigia