Il Papa conclude il viaggio a Lima: "Non abbandonare anziani, no ad abusi e manipolazioni"
Nell'ultima giornata del suo viaggio apostolico in America Latina, Papa Leone ha fatto visita gli anziani abbandonati di Callao e denunciato la cultura dell'abbandono: "Non si può separare la fede dalle opere, il Perù ha bisogno di più oasi fraterne". A seguire si terrà la grande messa conclusiva nella Base Aérea Las Palmas
- Ha preso il via a Lima l'ultimo giorno del lungo viaggio apostolico di Papa Leone in America Latina. Il pellegrinaggio, iniziato lo scorso 6 novembre, ha visto il Pontefice attraversare tre Paesi del continente, toccando prima l'Uruguay e l'Argentina fino a giungere in Perù per le tappe conclusive della sua missione pastorale.
- Il programma della giornata si è aperto con una visita dall'alto valore simbolico. Il Santo Padre ha incontrato gli operatori e gli ospiti della Casa di Accoglienza gestita dalle Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Piccole suore degli anziani abbandonati) a Callao, appuntamento che precede la grande messa conclusiva nella Base Aérea Las Palmas.
- Rivolgendosi ai presenti nella struttura di Callao, Papa Leone ha denunciato con parole ferme e condizioni in cui versano spesso gli anziani e i più fragili: "Purtroppo sappiamo che ci sono situazioni in cui non si offre cura o assistenza ai corpi, né si pensa alle anime, non ci si occupa delle persone, ma le si abbandona, non si protegge il più debole e indifeso, ma si abusa di lui, non si ama la vita, ma si cerca di distruggerla".
- Di fronte a questa condizione, il Pontefice ha richiamato tutti a una responsabilità morale immediata contro ogni forma di emarginazione. "Non possiamo restare indifferenti sapendo che i corpi e le anime di numerosi nostri fratelli e sorelle sono trascurati e che, molte volte, vengono manipolati", ha sottolineato con fermezza il Santo Padre.
- Il discorso si è poi soffermato sul legame inscindibile tra spiritualità e azione concreta nel quotidiano. "Come anima e corpo devono essere uniti perché l'essere umano esista, così non possiamo separare la fede che professiamo dalle opere che compiamo", ha ammonito Leone, indicando la strada per una testimonianza cristiana autentica.
- Per tradurre queste parole in azioni, il Papa ha esortato a un profondo ripensamento delle priorità personali e collettive: "È necessario essere coerenti e responsabili, è necessario fare un esame di coscienza e vedere qual è il nostro vero tesoro, chiederci perché continuano a esserci tanti problemi e disuguaglianze".
- In chiusura del suo intervento, il Pontefice ha rivolto il suo pensiero ai sacerdoti, ai religiosi, alle famiglie e ai volontari che operano "nell'ambito della carità in queste benedette terre peruviane", tracciando un auspicio per il futuro della nazione: "Il Perù ha bisogno di più oasi fraterne e di meno deserti individualisti, ha bisogno di più anime dedite al servizio del Regno di Dio che si prendano cura delle persone fragili ed emarginate, aiutandole a portare la loro croce, come il Cireneo".