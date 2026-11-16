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Il Papa conclude il viaggio a Lima: "Non abbandonare anziani, no ad abusi e manipolazioni"

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Nell'ultima giornata del suo viaggio apostolico in America Latina, Papa Leone ha fatto visita gli anziani abbandonati di Callao e denunciato la cultura dell'abbandono: "Non si può separare la fede dalle opere, il Perù ha bisogno di più oasi fraterne". A seguire si terrà la grande messa conclusiva nella Base Aérea Las Palmas

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