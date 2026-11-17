Iran, 007 Usa: "Piani per bomba a Washington". Casa Bianca: "Minaccia non credibile". LIVE
La Repubblica islamica starebbe elaborando piani per colpire esponenti dell'amministrazione Trump ricorrendo, secondo la Cnn, alla detonazione di una 'bomba sporca' o all'impiego di un'arma chimica. La Casa Bianca, attraverso la portavoce Lauren Bis ha commentato le indiscrezioni, precisando che è attivo un monitoraggio della situazione e di tutte "le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili"
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L'Iran starebbe elaborando piani per colpire esponenti dell'amministrazione Trump ricorrendo, secondo la Cnn, alla detonazione di una 'bomba sporca' o all'impiego di un'arma chimica a Washington. I piani intercettati dagli Stati Uniti sono molto dettagliati e includono luoghi e obiettivi specifici. La Casa Bianca, attraverso la portavoce Lauren Bis ha commentato le indiscrezioni, precisando che è attivo un monitoraggio della situazione e di tutte "le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili".
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Teheran: se Usa attaccano infrastrutture civili vicino a basi faremo altrettanto
Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore, ha avvertito che Teheran considererà qualsiasi diga, porto o centrale elettrica situati vicino a una base militare statunitense o israeliana come una struttura a "duplice uso", ovvero destinata anche a scopi militari. Ghalibaf ha così risposto, in un post su X, a un articolo del New York Times in cui alcuni analisti ipotizzano che alcune dighe iraniane potrebbero essere state costruite a servizio delle strutture missilistiche dell'Iran. Per Ghalibaf l'articolo è una forma di 'preparazione' del "terreno per la prossima offensiva contro le infrastrutture civili; i loro 'esperti' dichiarano al Nyt: 'le dighe vicino ai siti missilistici iraniani sono a duplice uso'". "Ottimo. Nuova regola: qualsiasi diga, porto o centrale elettrica situata vicino a una base statunitense o israeliana è da considerarsi a duplice uso. Applicheremo la vostra logica in modo coerente ed equo" è la sua conclusione.
Teheran: 'Crudeli le condanne contro i musulmani sciiti in Bahrein'
Il Ministero degli Esteri iraniano ha deplora la decisione del Bahrein di condannare all'ergastolo un gruppo di musulmani sciiti nel Paese e di confiscarne i beni, definendo tali misure "crudeli" e una "violazione sistematica e diffusa dei diritti umani". Teheran - come riportato dall'agenzia Mehr - ha smentito le accuse, definite del tutto false, circa un presunto legame del gruppo con l'Iran, aggiungendo: "il fatto che le sentenze siano state emesse poco dopo le volgari osservazioni del segretario di Stato americano contro gli studiosi sciiti, indica che i governanti del Bahrein stanno assecondando la strategia di sedizione religiosa dell'establishment statunitense".
Siria, Onu: dal 2024 quasi 4 mln di persone sono tornate a casa
Secondo le Nazioni Unite, dal dicembre 2024 quasi quattro milioni di siriani sono tornati volontariamente nelle proprie abitazioni dopo la guerra civile che ha devastato il Paese. Restano tuttavia, ha detto il portavoce Farhan Haq, "enormi necessità umanitarie": milioni di persone sono ancora sfollate e oltre 730 mila vivono nei campi. L'appello umanitario per la Siria, ha aggiunto, risulta finanziato soltanto per un terzo.
Yemen, Onu: oltre 340.000 sfollati da agosto
Più di 340.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case in Yemen dall'inizio di agosto a causa dei combattimenti. Lo ha detto un portavoce della segreteria generale dell'Onu. Le Nazioni Unite inoltre hanno registrato oltre 300 vittime civili, tra morti e feriti, più di un terzo delle quali sono bambini. Gli aiuti di emergenza hanno già raggiunto oltre 270.000 sfollati.
Vance: "L'Iran non diventerà una forever war, non sarà impegno di 10-15 anni"
La guerra in Iran non diventerà una nuova "forever war. Non diventerà un impegno di 10, 15 anni ma neanche un impegno da due anni". Lo ha detto JD Vance in un'intervista a Fox.
Casa Bianca: "Non ci sono minacce credibili dall'Iran"
"Monitoriamo tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Lauren Bis a Cnn commentando le indiscrezioni sui piani dell'Iran per l'uso di una bomba sporca per colpire funzionari dell'amministrazione Trump a Washington.
007 Usa: Iran sta sviluppando piani per bomba sporca a Washington'
L'Iran sta elaborando piani per colpire esponenti dell'amministrazione Trump ricorrendo alla detonazione di una 'bomba sporca' o all'impiego di un'arma chimica a Washington. Lo riporta Cnn citando sette funzionari dell'intelligence americana, secondo le quali al momento l'Iran sta cercando di dotarsi di varie opzioni e non c'è per ora l'indicazione di un attacco imminente. I piani intercettati dagli Stati Uniti sono molto dettagliati e includono luoghi e obiettivi specifici.