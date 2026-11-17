L'Iran starebbe elaborando piani per colpire esponenti dell'amministrazione Trump ricorrendo, secondo la Cnn, alla detonazione di una 'bomba sporca' o all'impiego di un'arma chimica a Washington. I piani intercettati dagli Stati Uniti sono molto dettagliati e includono luoghi e obiettivi specifici. La Casa Bianca, attraverso la portavoce Lauren Bis ha commentato le indiscrezioni, precisando che è attivo un monitoraggio della situazione e di tutte "le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili".

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