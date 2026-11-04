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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra in Iran e blocco Hormuz, Europa ha speso 127 miliardi in più per costi energia

Mondo

L'allarme è arrivato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che è intervenuta al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup 

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La guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz hanno portato l'Europa a spendere 127 miliardi di euro in più per l'energia. L'allarme è arrivato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, intervenendo al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup, ha sottolineato: "Centoventisette miliardi soltanto a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Senza un solo quantitativo aggiuntivo di energia". 

Le parole di von der Leyen

La presidente della Commissione Ue ha specificato: "Quando importiamo petrolio e gas, rischiamo di importare anche gli shock e le crisi che ne derivano. Dunque, la transizione ecologica non serve solo a proteggere il nostro clima; è una questione che riguarda anche la competitività e l'indipendenza dell'Europa". 

 

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