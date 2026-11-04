L'allarme è arrivato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che è intervenuta al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup

La guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz hanno portato l'Europa a spendere 127 miliardi di euro in più per l'energia. L'allarme è arrivato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, intervenendo al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup, ha sottolineato: "Centoventisette miliardi soltanto a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Senza un solo quantitativo aggiuntivo di energia".

Le parole di von der Leyen

La presidente della Commissione Ue ha specificato: "Quando importiamo petrolio e gas, rischiamo di importare anche gli shock e le crisi che ne derivano. Dunque, la transizione ecologica non serve solo a proteggere il nostro clima; è una questione che riguarda anche la competitività e l'indipendenza dell'Europa".