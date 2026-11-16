Gli Houthi avanzano verso Aden: cosa rischiano i Paesi del Golfo?

L’avanzata degli Houthi verso Aden mette in difficoltà il governo yemenita e l’Arabia Saudita, che rischia una pesante sconfitta militare e politica. Il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb minaccia i traffici del Mar Rosso e la sicurezza del Corno d’Africa, mentre il conflitto rischia di coinvolgere altre potenze regionali e destabilizzare i mercati petroliferi