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Gli Houthi avanzano verso Aden: cosa rischiano i Paesi del Golfo?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L’avanzata degli Houthi verso Aden mette in difficoltà il governo yemenita e l’Arabia Saudita, che rischia una pesante sconfitta militare e politica. Il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb minaccia i traffici del Mar Rosso e la sicurezza del Corno d’Africa, mentre il conflitto rischia di coinvolgere altre potenze regionali e destabilizzare i mercati petroliferi

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