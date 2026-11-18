Guerra Iran, Paesi Golfo in allerta dopo attacchi Usa a Qeshm. Trump: facciamo bene. LIVE
L'esercito iraniano ha dichiarato che i suoi droni hanno preso di mira equipaggiamenti militari statunitensi come i sistemi missilistici Patriot in una base in Kuwait. In precedenza, l'esercito kuwaitiano aveva dichiarato che le sue difese aeree stavano contrastando attacchi ostili con droni, come anche il Bahrein, che ha accusato l'Iran di sferrare continui attacchi contro il Paese
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Cresce la tensione nei Paesi del Golfo. Kuwait e Bahrein, nel giro di poche ore, tra ieri e oggi, hanno annunciato di aver contrastato i raid aerei coordinati da Teheran dopo gli attacchi americani che hanno preso di mira un sito missilistico sull'isola iraniana di Qeshm. E così ieri l'esercito kuwaitiano ha dichiarato di aver "contrastato gli attacchi con droni", avvertendo la popolazione di possibili esplosioni derivanti dall'"intercettazione di obiettivi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea. E oggi anche le forze armate del Bahrein hanno dichiarato di aver respinto "insidiosi raid aerei iraniani". I due paesi del Golfo, che hanno una significativa presenza militare americana sul loro territorio, avevano emesso allerte avvertendo la popolazione di un pericolo imminente.
Intanto l'esercito iraniano ha attaccato la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait con dei droni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA
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Esercito iraniano: "Droni contro una base statunitense in Kuwait"
L'esercito iraniano ha attaccato la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait con dei droni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA. Lo riferisce Al Jazeera. In una dichiarazione, l'esercito ha affermato di aver preso di mira le installazioni Usa di droni e missili presenti nella base aerea. La dichiarazione è arrivata dopo che l'esercito del Kuwait aveva affermato che le proprie difese aeree stavano respingendo attacchi ostili con droni, senza fornire ulteriori dettagli
Rubio: "Bomba sporca a Washington? Non sono preoccupato"
Marco Rubio ha dichiarato di non essere preoccupato per una minaccia imminente di attacco a Washington. Parlando con i giornalisti a Manila il segretario di Stato ha minimizzato le indiscrezione della Cnn sulle intenzione dell'Iran di attaccare gli Stati Uniti con una "bomba sporca".
Bahrein: "Sventati svariati attacchi aerei da parte dell'Iran"
Il Comando Generale delle Forze di Difesa del Bahrein ha accusato l'Iran di sferrare continui attacchi contro il Paese. Le forze armate hanno sventato oggi una serie di attacchi aerei, ha aggiunto in un comunicato secondo quanto riferisce Al Jazeera. Il ministero dell'Interno del Bahrein ha emesso un avviso di cessato allarme per comunicare che il pericolo è passato Le misure precauzionali rimangono in vigore.