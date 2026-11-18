Cresce la tensione nei Paesi del Golfo. Kuwait e Bahrein, nel giro di poche ore, tra ieri e oggi, hanno annunciato di aver contrastato i raid aerei coordinati da Teheran dopo gli attacchi americani che hanno preso di mira un sito missilistico sull'isola iraniana di Qeshm. E così ieri l'esercito kuwaitiano ha dichiarato di aver "contrastato gli attacchi con droni", avvertendo la popolazione di possibili esplosioni derivanti dall'"intercettazione di obiettivi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea. E oggi anche le forze armate del Bahrein hanno dichiarato di aver respinto "insidiosi raid aerei iraniani". I due paesi del Golfo, che hanno una significativa presenza militare americana sul loro territorio, avevano emesso allerte avvertendo la popolazione di un pericolo imminente.

Intanto l'esercito iraniano ha attaccato la base aerea di Ali al-Salem in Kuwait con dei droni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: