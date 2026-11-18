Ex membro delle forze speciali israeliane, 54 anni, vicino al leader centrista incaricato da Herzog di formare il governo. Un primo duro colpo a Netanyahu ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Mentre ancora lavora per formare il governo e portare a compimento l'incarico affidatogli dal presidente della Repubblica Isaac Herzog, Gadi Eisenkot porta a casa il primo punto della partita contro Benjamin Netanyahu dopo le elezioni in Israele. I membri della Knesset hanno eletto alla presidenza del parlamento Matan Kahana, 54 anni, ex membro delle forze speciali israeliane e uomo vicino al leader centrista incaricato di formare il prossimo governo.

Decisivo il voto dei partiti arabo-israeliani Kahana, 54 anni, è stato eletto con 66 voti sui 120 che compongono la Knesset, grazie anche al sostegno dei partiti arabo-israeliani. La carica di presidente del parlamento è di grande rilievo in Israele, poiché ha il potere di stabilire il calendario dei lavori parlamentari, accelerando o ritardando i dibattiti e le votazioni sui disegni di legge. Ciò appare ancora più cruciale nell'attuale contesto, dato che Eisenkot intende smantellare al più presto l'eredità legislativa di Netanyahu, in particolare una riforma del sistema giudiziario che i suoi detrattori considerano antidemocratica.

Kahana: "Sarò presidente per tutti" Il voto giunge in un clima di forte fermento politico, seguito alle elezioni legislative del 27 ottobre, che non hanno prodotto un chiaro vincitore tra lo schieramento di Netanyahu e quello di Eisenkot. Dalle elezioni, i due blocchi si sono scambiati accuse quotidiane; l'elezione del presidente della Knesset ha reso ancora più acceso il loro braccio di ferro, culminando in una seduta turbolenta durante la quale alcuni alleati di Netanyahu hanno fischiato i deputati arabi nel momento in cui hanno espresso il loro voto a favore di Kahana. "La Knesset è la casa di tutti i cittadini israeliani; sarò un presidente del parlamento per tutti, a prescindere da religione, etnia o genere", ha dichiarato Kahana in un breve discorso dopo la sua elezione.