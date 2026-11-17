Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caso di Revolut, commissariata per "rapporti con indagati per mafia e test antiriciclaggio carenti", secondo i giudici. L'istituto si è detto aperto alla "piena collaborazione". Spazio anche all'omicidio Borsellino e al caso di De Gennaro: i pm chiedono l'arresto, m ail gip lo nega. In evidenza anche la Manovra e il condono edilizio