Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caso di Revolut, commissariata per "rapporti con indagati per mafia e test antiriciclaggio carenti", secondo i giudici. L'istituto si è detto aperto alla "piena collaborazione". Spazio anche all'omicidio Borsellino e al caso di De Gennaro: i pm chiedono l'arresto, m ail gip lo nega. In evidenza anche la Manovra e il condono edilizio
- In apertura le banche e la "bufera su Revolut": secondo le indagini sarebbe emerso un modello che "ha permesso l'occultamento, il trasferimento o la distrazione di 76,5 milioni di euro". Spazio anche al caso di De Gennaro, nei confronti del quale i pm hanno chiesto l'arresto ma il giudice lo ha negato. In evidenza anche la guerra in Ucraina, con il pressing dell'Ue sulla Russia e il trilaterale in Cina tra Trump-Putin-Xi. In prima pagina poi il caso di Gerard Depardieu che ha rinunciato al ricorso per la condanna per molestie.
- In primo piano la Manovra e il condono edilizio, con la "sanatoria per l'intero territorio nazionale proposta da Fratelli d'Italia". Intanto, c'è l'assalto dei ministri insoddisfatti: dalla sanità all'istruzione. Spazio anche all'intervista ad Abu Mazen: "Il mondo ci aiuti a combattere la crudeltà dei coloni, a Gaza tregua violata". In evidenza anche l'omicidio Borsellino e l'ipotesi dei pm sul depistaggio delle indagini da parte di De Gennaro. In prima pagina anche l'arrivo del nuovo videogioco Gta VI.
- In apertura la sanità e lo "scontro sugli aumenti". Per i primari aumenti fino a 6mila euro, mentre 329 agli infermieri. Spazio anche al trilaterale tra Trump, Putin e Xi in Cina. In evidenza anche il caso Revolut: "Carenze nei test sull'antiriciclaggio". In prima pagina anche l'annuncio del nuovo James Bond: Robert Pattinson interpreterà il celebre agente 007. Infine, il tennis e le Atp Finals: Cobolli cede in due set contro Medvedev.
- In primo piano i conti bancari e Revolut commissariata per "rapporti con indagati per mafia e test antiriciclaggio carenti", come hanno dichiarato i giudici. L'istituto afferma: "Piena collaborazione". Spazio anche al caso De Gennaro e la richiesta dei pm per l'arresto, poi negato dal gip. In evidenza anche il trilaterale tra Trump, Putin e Xi in Cina, mentre l'Ue annuncia sanzioni anti hacker russi. Poi, il vertice di governo sulle modifiche alla Manovra. Infine, le parole del padre di Federica Torzullo, vittima di femminicidio.
- In apertura l'Inter, con Pio Esposito reduce da tre gol nelle ultime due partite con la Nazionale, poi il ritorno di Lautaro Martinez e Thuram in grande forma. Spazio anche al mercato: la Juventus punta su Hojbjerg, con il Marsiglia disposto a trattare in caso di arrivo di Anguissa, mentre il Napoli valuta Sebastiano Esposito, già contattato. In evidenza anche il Milan, con Moreira, valutato 50 milioni. In evidenza il debutto di Cobolli alle Atp Finals di Torino, sconfitto in due set da Medvedev.
- In primo piano le parole di Cristian Chivu: "Non temo nessuno". Il tecnico nerazzurro parla degli obiettivi stagionali e dei paragoni con Mourinho. Spazio anche al mercato: il Milan guarda a Calvani del Frosinone, il Napoli conferma De Bruyne al centro del progetto di rilancio e la Roma cerca un colpo in attacco con Malen. In evidenza anche la Juventus, che punta prima a Balde e poi a Bernasconi. In prima pagina anche "l'esordio amaro" di Cobolli alle Atp Finals, sconfitto da Medvedev.
- In primo piano la Juventus e i nuovi contatti per l'attaccante portoghese Gustavo Varela. Mentre gli infortuni tormentano Spalletti: dopo Kalulu e Celik, fermo anche Zhegrova. Spazio anche al tennis con le Atp Finals di Torino: Cobolli sconfitto in due set da Medvedev. In evidenza anche il tifoso del Torino Beretta a Villa Claretta: "Il Museo non può non andare al Fila".
- In apertura la legge di bilancio: "Spalmacrediti del 110%, ipotesi 5 anni". Mentre sul fronte della sanità, "la spesa privata arriva a 50 miliardi". Spazio anche al settore dell'industria italiana: "La manifattura cambia pelle: il tech supera tutti i settori". In evidenza anche il caso Revolut, commissariata per "riciclaggio e aggravate mafiosa". Poi, le parole dell'ad di Webuild: "Serve un piano Italia, senza infrastrrutture il Paese si fermerà". Infine, la Strage di via d'Amelio: De Gennaro indagato per depistaggio.
- In apertura i penalisti in sciopero contro la riforma costituzionale che tutela le parti offese: "Non c'è vittima di reato prima della Cassazione". In rivolta le Camere penali e Forza Italia. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con Trump che annuncia che "Putin apre alla pace", mentre l'Ue invia "altri 45 miliardi a Kiev". In evidenza anche il caso Revolut, commissariata: "Mai alcun alert sui conti del boss". Poi, il caso De Gennaro, ora indagato: il pm voleva arrestarlo.