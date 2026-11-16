Re Felipe e l'infanta Sofia allo stadio per la partita tra Spagna e Inghilterra. FOTO
Il sovrano spagnolo e la secondogenita hanno assistito, la sera del 15 novembre, alla partita di Nations League allo stadio Metropolitano di Madrid. I due hanno trascorso un po’ di tempo tra padre e figlia prima del ritorno agli impegni istituzionali di Felipe e universitari di Sofia, che a settembre 2026 si è trasferita a Parigi per seguire il secondo anno di corsi
- Serata allo stadio per il Re di Spagna Felipe e la figlia Sofia. I due sono stati immortalati mentre assistevano tra gli spalti alla partita di Nations League tra Spagna e Inghilterra, giocata il 15 novembre al Metropolitano di Madrid.
- Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz è la secondogenita di Re Felipe e di Letizia Ortiz. Classe 2007, è seconda in linea di successione al trono dopo la sorella maggiore Leonor. Nonostante abbia meno obblighi rispetto alla primogenita dei sovrani spagnoli, Sofia partecipa agli appuntamenti ufficiali della monarchia.
- Accanto agli appuntamenti ufficiali, però, la famiglia reale di Madrid trova spazio anche per alcuni momenti di svago, come la partita tra le due nazionali spagnola e inglese di ieri sera terminata con la sconfitta della squadra di casa per 2-3.
- La partita è stata un’occasione per trascorrere un po’ di tempo padre-figlia lontani dai riflettori della vita di palazzo. Cosa che non succede spesso vista la fitta agenda dei reali e considerando anche che Sofia vive e studia fuori dalla Spagna: dopo il diploma, infatti, l'Infanta ha iniziato gli studi universitari in Relazioni internazionali presso il Forward College e nel settembre 2026 ha iniziato il secondo anno universitario a Parigi, dopo aver frequentato il primo anno a Lisbona.
- Per andare allo stadio, Re Felipe ha scelto un outfit classico ed elegante: abito blu con camicia azzurra e cravatta rossa, come i colori della nazionale spagnola. Un tocco di rosso anche per la principessa Sofia che ha indossato una sciarpa calda e voluminosa che spicca su un look neutro composto ca un cappotto beige chiaro dal taglio dritto.