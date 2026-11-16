Il sovrano spagnolo e la secondogenita hanno assistito, la sera del 15 novembre, alla partita di Nations League allo stadio Metropolitano di Madrid. I due hanno trascorso un po’ di tempo tra padre e figlia prima del ritorno agli impegni istituzionali di Felipe e universitari di Sofia, che a settembre 2026 si è trasferita a Parigi per seguire il secondo anno di corsi