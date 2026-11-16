Kate Middleton e il principe William in India, la coppia gioca a cricket a Mumbai. FOTO
Nella tre giorni di visita nell’ex colonia in Asia la coppia reale prende parte alla cerimonia dell’Earthshot Prize, premio annuale co-fondato dal figlio di Re Carlo III nel 2020 a sostegno dei promotori di progetti internazionali sulla sostenibilità. Per la principessa del Galles si tratta del primo viaggio fuori dall’Europa dopo l’annuncio della remissione dal tumore e arriva a sei mesi dalla visita, lo scorso maggio, nelle scuole di Reggio Emilia. Il 18 previsto l’incontro con il primo ministro Narendra Modi
- Il principe William, erede al trono britannico, e la moglie Catherine Middleton sono arrivati oggi in India per una visita ufficiale di tre giorni a Mumbai.
- Per la Principessa del Galles si tratta del primo viaggio fuori dall’Europa dall’annuncio, ad inizio 2025, della completa remissione dal tumore. Lo scorso 13 maggio era stata la volta della visita in Italia per una serie di incontri incentrati sul “modello educativo” applicato nelle scuole di Reggio Emilia.
- Per la coppia reale giunta nell’ex colonia in Asia si preannuncia un’agenda fitta di impegni. Secondo i media indiani e internazionali, i principi del Galles parteciperanno il 17 novembre alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize, riconoscimento annuale co-fondato dallo stesso William nel 2020 e conferito a promotori di progetti in favore della sostenibilità ambientale.
- Saranno gli stessi Reali a premiare i vincitori. Come ricorda l’agenzia Afp l'Earthshot Prize, conosciuto anche come “Nobel verde”, riconosce un milione di sterline da investire nel progetto di cinque iniziative ambientali ritenute innovative in diverse categorie. Per l'edizione di quest'anno sono state selezionate quindici soluzioni climatiche finaliste che coinvolgono 20 persone.
- Il primo impegno pubblico di Kate e William a Mumbai è però nel segno dello sport con una partita per le vie della città dedicata al cricket, ufficiosamente lo sport nazionale indiano.
- La coppia reale ha “preso lezioni” dal campione mondiale Sachin Tendulkar (in foto), considerato una leggenda del cricket.
- Per la giornata del 18 novembre è in agenda l’incontro nella metropoli tra l’erede al trono di Re Carlo III con Kate e il primo ministro indiano, Narendra Modi.
- Non è la prima volta che il principe e consorte volano in India dove erano stati dopo le nozze Reali del 2011 e, cinque anni più tardi, per festeggiare il novantesimo compleanno della Regina Elisabetta II con la folta comunità britannica in India.
- La visita del 2016 ricorda quella compiuta oltre vent'anni prima da Lady Diana con Carlo. Storica la foto che ritrae la "principessa triste" davanti al Taj Mahal.