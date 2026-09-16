La duchessa di Sussex si era fatta inserire nella chat di gruppo dei genitori dei compagni di classe dei figli, Archie e Lilibet, che dopo il ritorno della famiglia nel Regno Unito erano stati iscritti a una scuola nella regione di Cotswold. L'episodio ha messo a rischio la sicurezza di Harry, Meghan e dei due bambini che sono infatti stati spostati in un altro istituto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il numero di telefono privato di Meghan Markle è diventato di dominio pubblico. La duchessa di Sussex, al momento dell’iscrizione a scuola dei suoi figli, si era inserita in una chat di genitori dalla quale è poi trapelato il numero di telefono. Un episodio che ha messo in allarme sicurezza la famiglia del principe Harry che, per alcuni giorni, ha rischiato di essere localizzata.

Numero trapelato da chat Harry e Meghan da fine agosto sono tornati nel Regno Unito dopo anni trascorsi in California. E proprio a Cotswold, nella regione inglese a ovest di Oxford nella quale i duchi di Sussex hanno deciso di vivere, si trova anche la scuola alla quale erano stati iscritti i figli della coppia, Archie e Lilibet, di 7 e 5 anni. L’attrice americana, come consuetudine tra i genitori di bambini nella stessa classe, si era fatta aggiungere a una chat di gruppo dalla quale qualcuno ha fatto filtrare pubblicamente il numero di telefono privato della duchessa. Vedi anche Il principe Harry compie 42 anni, il video di auguri di Meghan Markle

Cambio di scuola La denuncia è arrivata a pochi giorni dalla notizia del ritiro improvviso da quella stessa scuola dei due principini, appena due giorni dopo l’inizio delle lezioni. Archie e Lilibet sono stati spostati in un altro istituto coperto dal riserbo per questioni di sicurezza. Ora, alla luce della pubblicazione del numero di telefono privato di Meghan, trova senso anche il trasferimento dei bambini, inizialmente sembrato anomalo. L'entourage dei duchi infatti aveva giustificato la decisione sulla base della valutazione di pericoli per la sicurezza verificati dal team privato di protezione durante il tragitto, date le condizioni di traffico e il tipo di strada. Leggi anche Harry e Meghan, i figli cambiano scuola per motivi di sicurezza