Un bacio tra Harry e Meghan in mezzo ai vigneti, Harry che tiene per mano Lilibet sulle piste da sci, Harry che gioca al tiro con l'arco con Archie. Così la Duchessa di Sussex celebra i 42 anni del marito con un post sui suoi profili social. Non ci si attendono grosse celebrazioni insieme a re Carlo III e gli altri membri della famiglia reale, nonostante Harry sia da poco tornato a vivere nel Regno Unito ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il principe Harry compie 42 anni: nasceva il 15 settembre del 1984 a Londra. Celebra il compleanno nel Regno Unito, dove è da poco tornato a vivere insieme alla moglie Meghan Markle a i due figli Archie e Lilibet dopo anni passati in California, ma non si attendono celebrazioni ufficiali da parte della famiglia reale, da cui si è allontanato dopo aver abbandonato gli incarichi nel 2020. A fargli gli auguri pubblicamente è stata la moglie, che ha pubblicato un video su Instagram con momenti privati della famiglia: un bacio tra Harry e Meghan in mezzo ai vigneti, Harry che tiene per mano Lilibet sulle piste da sci, Harry che gioca al tiro con arco con Archie, con qualche comparsata della Labrador Pula, adottata nel 2018. “È semplicemente il migliore. Buon compleanno, amore mio", il messaggio di Meghan che accompagna il filmato.

Una riunione dei reali per i 42 anni di Harry è "altamente improbabile" Dagli account ufficiali dei membri della famiglia reale non sono arrivati auguri pubblici per Harry. Nonostante il rientro nel Regno Unito, la famiglia reale non dovrebbe partecipare a grandi festeggiamenti per i 42 anni del secondogenito di Carlo e Diana. Il duca di Sussex “probabilmente sentirà” re Carlo III per gli auguri, ma è difficile che si organizzi “una grande riunione”, dice l’esperta di questioni reali Kinsey Schofield a FoxNews. Lo stesso pensano altri esperti, come Hilary Fordwich, secondo cui è “altamente improbabile” che ci sarà “una qualche sorta di riconciliazione pubblica”, ma piuttosto il tutto dovrebbe risolversi con “una chiamata privata” dal re. I rapporti tra Harry e la Corona sarebbero ancora tesi: in una lettera diramata su indicazione di re Carlo pochi giorni fa, si ribadisce che Harry e Meghan restano fuori dalla famiglia reale attiva e che non torneranno a usare l'appellativo "Sua Altezza Reale", che resta sospeso. Vedi anche Harry e Meghan a passeggio con i figli, nuova vita nella campagna Uk