Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai media statunitensi che raggiungere un accordo di pace con l'Iran è estremamente difficile e che, secondo quanto riporta Al Jazeera, la pressione economica continuerà finché Teheran non smetterà di attaccare le navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le condizioni di Teheran, aggiungendo che i colloqui indiretti proseguono attraverso Pakistan e Qatar.

Il Regno Unito ha annunciato l'invio di caccia Typhoon in Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi: "Proteggeranno città e infrastrutture", ha annunciato il ministro Streeting. Intanto in Yemen sale a più di 70 morti il bilancio di un blitz degli Houthi contro le forze governative, mentre a Gaza si contano 5 vittime per i raid israeliani. Si stringe l'asse Teheran-Mosca: "Mai Iran e Russia hanno collaborato così strettamente come ora", dichiara il ministro Araghchi dopo l'incontro a Teheran con Lavrov.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: