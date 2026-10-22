"No, non credo che stiamo negoziando. In un modo o nell'altro, accadrà qualcosa, e succederà piuttosto presto. Molti pensano avverrà dopo le elezioni. Staremo a vedere. Quello che abbiamo fatto con l'Iran è straordinario. Abbiamo neutralizzato il loro apparato militare, la loro marina, la loro aeronautica, praticamente tutto. Non hanno più denaro. Sapete una cosa? Hanno una sola cosa: l'inflazione. Hanno il tasso di inflazione più alto che un Paese abbia visto negli ultimi 50 anni". Così Donald Trump, parlando con i media di ritorno dalla South Carolina in merito all'Iran. "Vogliamo anche porre fine alla guerra, ma vogliamo anche tenere la situazione com'è, dato che la Russia non è stata molto coinvolta, o comunque lo è stata in misura davvero minima, per quanto riguarda l'Iran", ha aggiunto.