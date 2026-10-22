"La maggior parte delle persone pensa che succederà dopo le elezioni di midterm e vedremo cosa accadrà", ha detto il presidente Usa. Intanto, i Pasdaran iraniani riferiscono di aver colpito nella notte quattro navi impegnate nel trasferimento di petrolio "da nave a nave" nel Golfo. Altre tre imbarcazioni avrebbero urtato delle mine a ovest dello Stretto di Hormuz
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"Non credo che stiamo negoziando con l'Iran. In un modo o nell'altro, qualcosa accadrà molto presto. La maggior parte delle persone pensa che succederà dopo le elezioni di midterm e vedremo cosa accadrà". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti.
Intanto, nella notte, la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha colpito quattro navi impegnate in trasferimenti di petrolio "da nave a nave" nel Golfo. Le imbarcazioni hanno preso fuoco. Lo riporta Al Jazeera sottolineando che, secondo le Guardie Rivoluzionarie Islamiche, altre tre navi si sono scontrate con delle mine a ovest dello Stretto di Hormuz e hanno preso fuoco.
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Petrolio: prezzi salgono su mercati asiatici, Brent a 110 dlr
I prezzi del petrolio sono in rialzo sui mercati asiatici con gli investitori che guardano ai possibili progressi nella guerra tra Russia e Ucraina, al calo delle scorte di greggio negli Stati Uniti e all'assenza di dialogo tra Washington e Teheran. I futures sul greggio Brent salgono (+2%) a 110,98 dollari al barile, quelli sul Wti dell'1,85% a 99 dollari.
Pasdaran: "Abbiamo attaccato 4 navi petroliere che percorrevano rotta illegale a Hormuz"
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno reso noto di aver attaccato quattro navi che "hanno commesso violazioni, utilizzato una rotta illegale nello Stretto di Hormuz e trasferito petrolio da una nave all'altra nel Golfo Persico". Secondo l'Iran, le navi sono ora avvolte dalle fiamme. Le Guardie Rivoluzionarie hanno anche minacciato gli Stati Uniti: "L'esercito americano deve capire che se questa tendenza continua, la portata del conflitto si espanderà e raggiungerà le basi degli stessi aggressori nella regione".
Yemen, Onu: "Quasi 260 mila sfollati dall'inizio di agosto"
I combattimenti in Yemen hanno costretto quasi 260 mila persone a lasciare le proprie case dall'inizio di agosto. Lo ha riferito il portavoce della segreteria generale dell'Onu, Stephane Dujarric. Quasi la meta' degli sfollati ha cercato rifugio nel governatorato di Taiz. I partner umanitari dell'Onu, ha aggiunto Dujarric, sono riusciti a raggiungere circa 174 mila sfollati, fornendo cibo, kit igienici e assistenza economica d'emergenza. L'inviato speciale Hans Grundberg, dopo visite a Londra e Berlino, ha ribadito l'importanza del sostegno internazionale e regionale a una soluzione negoziata del conflitto.
Guardie rivoluzionarie Iran: "Colpito quattro navi nel Golfo"
La Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha colpito quattro navi impegnate in trasferimenti di petrolio "da nave a nave" nel Golfo. Le imbarcazioni hanno preso fuoco. Lo riporta Al Jazeera sottolineando che, secondo le Guardie Rivoluzionarie Islamiche, altre tre navi si sono scontrate con delle mine a ovest dello Stretto di Hormuz
Trump: "Non stiamo negoziando con l'Iran, qualcosa accadrà e piuttosto presto"
"No, non credo che stiamo negoziando. In un modo o nell'altro, accadrà qualcosa, e succederà piuttosto presto. Molti pensano avverrà dopo le elezioni. Staremo a vedere. Quello che abbiamo fatto con l'Iran è straordinario. Abbiamo neutralizzato il loro apparato militare, la loro marina, la loro aeronautica, praticamente tutto. Non hanno più denaro. Sapete una cosa? Hanno una sola cosa: l'inflazione. Hanno il tasso di inflazione più alto che un Paese abbia visto negli ultimi 50 anni". Così Donald Trump, parlando con i media di ritorno dalla South Carolina in merito all'Iran. "Vogliamo anche porre fine alla guerra, ma vogliamo anche tenere la situazione com'è, dato che la Russia non è stata molto coinvolta, o comunque lo è stata in misura davvero minima, per quanto riguarda l'Iran", ha aggiunto.