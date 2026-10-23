Un conflitto a fuoco di oltre 20 minuti nei pressi dell'incrocio di Giudea, vicino a Hebron, ha causato la morte di due uomini armati e il ferimento di almeno 5 israeliani, due dei quali in modo grave. Lo hanno riferito l'esercito israeliano e fonti mediche israeliane. Dopo una breve caccia all'uomo, le Idf hanno ucciso due palestinesi sospettati di aver perpetrato l'attacco. Le Forze di Difesa Israeliane hanno imposto il blocco di diversi villaggi della zona.

Il direttore generale del Magen David Adom, il servizio di emergenza israeliano, Eli Bin, ha dichiarato che le vittime hanno riportato gravi ferite da arma da fuoco e sono state curate dai soccorritori e dalle forze militari intervenute sul posto. I feriti sono stati trasportati presso il centro medico Shaare Zedek e all'ospedale Hadasa di Gerusalemme. In un video girato durante l'attacco, si sente un testimone dire che "è in corso uno scambio di colpi tra i terroristi e le nostre forze, e non siamo ancora riusciti a evacuare i feriti", aggiungendo che la sparatoria è continuata per oltre 20 minuti.