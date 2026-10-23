Media: Usa-Israele pronti a raid su Iran. Teheran: navi colpite in stretto di Hormuz. LIVE
Per il New York Times Usa e Israele sarebbero pronti ad attaccare l'Iran dopo il voto di midterm. "Trump vuole finire il lavoro assieme a me" afferma Netanyahu. Ancora attivisti italiani fermati in Cisgiordania, dopo il caso di padre e figlio arrestati e poi espulsi: 5 cittadine sono state trattenute dall'Idf, l'ambasciata ha chiesto il rilascio. Sette navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz: 3 hanno urtato delle mine e 4 sono state attaccate direttamente dalle Guardie Rivoluzionarie Islamiche
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Per il New York Times Usa e Israele sarebbero pronti ad attaccare l'Iran dopo il voto di midterm. "Trump vuole finire il lavoro assieme a me" afferma Netanyahu. Ancora attivisti italiani fermati in Cisgiordania, dopo il caso di padre e figlio arrestati e poi espulsi: 5 cittadine sono state trattenute dall'Idf, l'ambasciata ha chiesto il rilascio. Sette navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz: 3 hanno urtato delle mine e 4 sono state attaccate direttamente dalle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.
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Idf: "2 palestinesi uccisi e 5 israeliani feriti in lungo scontro a fuoco a Hebron"
Un conflitto a fuoco di oltre 20 minuti nei pressi dell'incrocio di Giudea, vicino a Hebron, ha causato la morte di due uomini armati e il ferimento di almeno 5 israeliani, due dei quali in modo grave. Lo hanno riferito l'esercito israeliano e fonti mediche israeliane. Dopo una breve caccia all'uomo, le Idf hanno ucciso due palestinesi sospettati di aver perpetrato l'attacco. Le Forze di Difesa Israeliane hanno imposto il blocco di diversi villaggi della zona.
Il direttore generale del Magen David Adom, il servizio di emergenza israeliano, Eli Bin, ha dichiarato che le vittime hanno riportato gravi ferite da arma da fuoco e sono state curate dai soccorritori e dalle forze militari intervenute sul posto. I feriti sono stati trasportati presso il centro medico Shaare Zedek e all'ospedale Hadasa di Gerusalemme. In un video girato durante l'attacco, si sente un testimone dire che "è in corso uno scambio di colpi tra i terroristi e le nostre forze, e non siamo ancora riusciti a evacuare i feriti", aggiungendo che la sparatoria è continuata per oltre 20 minuti.
Araghchi: "Gli Usa hanno speso 11 miliardi di dollari per difendere Israele"
"Negli ultimi tre anni, gli Stati Uniti hanno speso 11 MILIARDI di dollari, provenienti dal denaro dei contribuenti, per la difesa missilistica di Israele. Hanno lanciato più intercettori a difesa di Israele di quanti ne abbia lanciati Israele stesso. Non si tratta di un rapporto simbiotico. È un rapporto parassitario". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi.
Sparatoria in Cisgiordania, 2 morti e 5 feriti
Due persone sono state uccise e cinque ferite in una sparatoria in Cisgiordania. Le vittime sono due presunti assalitori palestinesi: le immagini diffuse dai soccorritori mostrano un corpo senza vita, in abiti civili, a terra accanto a una stazione di servizio, mentre i soldati israeliani pattugliano l'area. L'esercito israeliano ha reso noto che i militari sono intervenuti nella zona dello svincolo di Giudea, vicino alla citta' di Hebron in seguito al un attacco avvenuto nelle prime ore della giornata. "I soldati dell'Idf hanno eliminato due terroristi e proseguono le ricerche nell'area", si legge in un comunicato. Secondo il Magen David Adom, il servizio di pronto soccorso israeliano, due feriti sono in condizioni critiche. L'episodio avviene in un clima di crescente tensione in Cisgiordania - segnato, tra l'altro, da attacchi di coloni israeliani estremisti contro i palestinesi impegnati nella raccolta delle olive e dall'arresto di attivisti stranieri tra cui 5 italiane - e a pochi giorni dalle elezioni in Israele.
Yemen, media: "Almeno 30 civili uccisi in 24 ore da attacchi sauditi"
Almeno 30 civili yemeniti sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore a causa di una nuova ondata di attacchi aerei e di artiglieria condotti dall'Arabia Saudita e dalle forze ad essa affiliate contro aree residenziali nelle province di Taiz e Hajjah, secondo l'emittente yemenita Al-Masirah e le autorità sanitarie locali. La notizia viene riportata dal canale iraniano Press Tv. Al-Masirah ha reso noto che la coalizione a guida saudita e le forze ad essa collegate hanno sferrato cinque distinti attacchi contro la popolazione civile, provocando la morte di nove persone e il ferimento di altre 21. La maggior parte delle vittime è costituita da donne e bambini.
Media: "Quattro feriti in un attacco in Cisgiordania, Idf elimina due aggressori
Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria all'incrocio di Yehuda, nel sud della Cisgiordania, e due di loro versano in gravi condizioni, mentre le altre due hanno riportato ferite lievi. Lo scrivono diversi media israeliani, tra cui Ynet. Nel frattempo, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) comunicano che i due aggressori responsabili dell'attacco sono stati uccisi dai militari mentre tentavano di fuggire dal luogo dell'accaduto. La sparatoria è avvenuta sulla strada 35, vicino a Hebron. L'Idf riferisce inoltre di aver istituito posti di blocco e di aver imposto restrizioni agli spostamenti nelle vicine località palestinesi.
Teheran, 7 navi sono state colpite nello Stretto di Hormuz
Sette navi in una sola notte sono state colpite nello Stretto di Hormuz: tre hanno urtato delle mine e quattro sono state attaccate direttamente dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc). Lo riportano, secondo quanto riferito da Al-Jazeera, le autorita' iraniane secondo le quali queste navi sono legate agli Stati Uniti. Si tratta di una grave escalation, poiche' probabilmente rappresenta il numero piu' elevato di incidenti in un solo giorno ammesso dall'Irgc.
Cisgiordania, cinque attiviste italiane fermate: la Farnesina chiede il rilascio
Le connazionali si trovavano nel villaggio di al-Bweib, a sud di Hebron, in Cisgiordania, per accompagnare agricoltori palestinesi impegnati nella raccolta delle olive