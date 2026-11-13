L'ordigno era camuffato da dolce tradizionale chiamato "rasgulla" e non appena lo ha addentato gli è esploso in bocca. La vittima, un uomo di 35 anni , è morta in ospedale. Arrestati due uomini che gli hanno offerto il dolce- bomba, con l'accusa di omicidio colposo

Un uomo in India è stato ucciso da un dolcetto-bomba. L'ordigno rudimentale era camuffato da dolce tradizionale e non appena lo ha addentato gli è esploso in bocca. Alcune comunità rurali utilizzano questi dispositivi fatti in casa per abbattere i cinghiali, riempiendo palline di impasto con polvere da sparo, spesso ricavata da petardi o materiale esplosivo proveniente da cave. Tali ordigni, tuttavia, somigliano a un tipico dolce indiano chiamato "rasgulla": una sorta di pallina morbida e zuccherina, immersa nello sciroppo, che viene solitamente consumata intera.

L’ordigno somiglia a un tipico dolce indiano chiamato "rasgulla"

La vittima, ha reso noto la polizia, aveva 35 anni e si trovava attorno a un falò insieme ad altri abitanti del villaggio, quando uno dei presenti ha portato il "dolce" e glielo ha offerto. L’uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale con ferite gravissime, ma è morto. Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di omicidio colposo. "Non sappiamo se l'intento fosse quello di uccidere o se si sia trattato di uno scherzo finito male", ha aggiunto la polizia. "E' un aspetto che dovrà essere chiarito dalle indagini".