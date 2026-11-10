Stavano eseguendo lavori di manutenzione in uno stabilimento di Tata Electronics, nel distretto di Krishnagiri. L'impianto produce componenti per gli iPhone di Apple. A riferirlo il The New Indian Express. Le salme dei tre lavoratori di 32, 28 e 25 anni sono state trasferite in ospedale per l'autopsia che dovra' accertare le esatte cause del decesso

Tre operai sono morti per sospetta asfissia durante alcuni lavori di manutenzione e pulizia all'interno di uno stabilimento della Tata Electronics, nel distretto di Krishnagiri, nello Stato indiano del Tamil Nadu. L'impianto, situato nei pressi di Hosur, produce componenti per gli iPhone di Apple. Secondo quanto riferisce il quotidiano The New Indian Express, i tre lavoratori, di 25, 28 e 32 anni, sarebbero stati esposti a gas tossici mentre effettuavano controlli su un serbatoio dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

L'allarme lanciato da un quarto lavoratore

Secondo una prima ricostruzione, uno degli operai si sarebbe sporto all'interno del serbatoio, perdendo conoscenza dopo aver inalato il gas. Un secondo lavoratore sarebbe entrato per soccorrerlo, svenendo a sua volta, mentre un terzo collega, nel tentativo di aiutarli, avrebbe subito la stessa sorte. Un quarto membro della squadra, testimone dell'incidente, ha dato l'allarme. I tre sono stati estratti dal serbatoio e trasportati in un ospedale, dove i medici ne hanno constatato il decesso. Le vittime lavoravano per una società subappaltatrice incaricata degli interventi sull'impianto di filtrazione.