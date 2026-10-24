"Le gloriose forze armate dell'Iran islamico sono state in grado di rendere inefficace la marina americana, che Trump e i leader di quel paese considerano il culmine della potenza americana e con la quale minacciano la regione e il mondo, al punto che non sono più in grado di avvicinarsi ai mari intorno al Golfo Persico e alle acque territoriali dell'Iran". Lo afferma, riportato dall'agenzia Irib, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane e comandante del Comando Centrale Khatam al-Anbia, generale Ali Abdollahi "Il presidente americano può solo sognare che i militari e l'esercito del suo paese rientrino nel Golfo Persico - ha aggiunto - Porteranno questo desiderio con sé nella tomba. Non permetteremo, in nessuna circostanza e in nessun momento, che le navi militari americane entrino nel Golfo Persico". "Trump - afferma il generale - ha ripetutamente affermato di aver distrutto le strutture nucleari iraniane, ma allo stesso tempo e ripetutamente dichiara che l'Iran non dovrebbe avere armi nucleari, e questa contraddizione non ha fine. Se avete distrutto tutto, allora quale significato ha ripetere questa assurdità?".