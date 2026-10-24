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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Israele, migliaia a Tel Aviv manifestano contro Netanyahu

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La protesta è stata organizzata dall' "October Council", un gruppo fondato dai familiari delle vittime e degli ostaggi presi dai militanti palestinesi il 7 ottobre 2023, per chiedere che vengano accertate le responsabilità nel mancato impedimento dell'attacco di Hamas di quel giorno, che ha dato poi il via alla guerra a Gaza

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Migliaia di persone si sono riunite a Tel Aviv per dare vita a una importante manifestazione antigovernativa, a tre giorni dalle elezioni generali in Israele. La protesta è stata organizzata dall' "October Council" (Consiglio di Ottobre), un gruppo fondato dai familiari delle vittime e degli ostaggi presi dai militanti palestinesi il 7 ottobre 2023, per chiedere che vengano accertate le responsabilità nel mancato impedimento dell'attacco di Hamas di quel giorno, che ha dato il via alla guerra a Gaza. Alla protesta si sono unite figure di spicco dei partiti di opposizione.

Una commissione d'inchiesta

La manifestazione è arrivata dopo anni di mobilitazione da parte della società civile israeliana e dei partiti di opposizione, i quali chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente sui fallimenti in materia di sicurezza che hanno portato agli eventi del 7 ottobre. Il governo di Netanyahu si è opposto alla creazione di un organismo indipendente di questo tipo, strumento a cui Israele è solito ricorrere per indagare su gravi lacune a livello statale. Ha invece proposto di creare una commissione "politica", i cui membri sarebbero per metà nominati dalla coalizione al governo e per un'altra metà dai parlamentari dell'opposizione. I leader dell'opposizione hanno dichiarato che boicotterebbero una commissione nominata da esponenti politici. 

I sondaggi pre elettorali

Intanto i sondaggi prima delle elezioni indicano una competizione molto serrata tra i candidati, con il blocco di Netanyahu, al potere dalla fine del 2022, in un attuale testa a testa con quello del suo principale rivale, Gadi Eisenkot. Nessuno dei due schieramenti sembra in grado di ottenere la maggioranza dei seggi nel parlamento israeliano.

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