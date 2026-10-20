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Tagli ai fondi, ora a Gaza arriverà ancora meno cibo

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il Programma alimentare mondiale ha annunciato di dover ridurre le proprie operazioni umanitarie a Gaza, diminuendo di 500 mila unità il numero di persone assistite ogni mese. Questa volta la decisione non ha niente a che fare con la guerra, né con le condizioni draconiane poste da Israele all’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia. Ha invece un’origine politica

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