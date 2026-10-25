Diverse esplosioni hanno risuonato a Riyad, mentre il regime saudita si apprestava a riaprire l'aeroporto internazionale della capitale nonostante i ripetuti attacchi degli Houthi yemeniti. L'Arabia Saudita, che guida una coalizione militare che combatte gli Houthi, sostenuti dall'Iran, ha subito una serie di attacchi da parte del gruppo nelle ultime settimane. Gli scontri sono scoppiati dopo il crollo di una tregua pluriennale tra gli Houthi e il governo yemenita sostenuto da Riyad, e hanno spostato l'attenzione sul più ampio conflitto tra Stati Uniti e Iran.

L'aeroporto internazionale di Riyad ha annunciato la ripresa dei voli dopo una chiusura di due settimane a seguito degli attacchi degli Houthi. Il sito di monitoraggio Flight Radar ha mostrato un aereo decollare nelle prime ore del giorno. I combattenti hanno condotto ondate di attacchi all'aeroporto, tra cui un attentato questo mese che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti, il più sanguinoso nel regno da oltre un decennio. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha avvertito che la struttura rimane "non sicura" e un "obiettivo militare".

"Le Forze Armate yemenite avvertono tutte le compagnie aeree internazionali, regionali e locali, nonché il personale e i viaggiatori, di non utilizzare l'aeroporto King Khalid di Riyadh, poiché non è sicuro e rappresenta un obiettivo militare per le nostre forze", ha dichiarato. "Il regime saudita si assumerà le conseguenze di qualsiasi operazione all'aeroporto".