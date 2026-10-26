Campagna elettorale sempre più accesa in Israele dove si voterà domani per eleggere il nuovo Parlamento. Il premier ha pubblicato su X un'immagine che ritrae una bomba che si abbatte su Tel Aviv. Secondo Gadi Eizenkot, il principale rivale di Netanyahu nella campagna elettorale, il primo ministro è “isterico, usa tattiche elettorali di menzogne e allarmismo”. Dagli Usa il presidente Trump esorta gli israeliani a votare “l'eccezionale guerriero Netanyahu”
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Campagna elettorale sempre più accesa in Israele dove si voterà domani per eleggere il nuovo Parlamento. Ieri Netanyahu ha giocato la carta della 'minaccia atomica' per sostenere che ci sono ancora due anni (entro i quali terminerà il mandato di Trump) “per finire il lavoro con l'Iran”. Il premier ha pubblicato su X un'immagine che ritrae una bomba che si abbatte su Tel Aviv. Secondo Gadi Eizenkot, il principale rivale di Netanyahu nella campagna elettorale, il primo ministro è “isterico, usa tattiche elettorali di menzogne e allarmismo”. Dagli Usa il presidente Trump esorta gli israeliani a votare “l'eccezionale guerriero Netanyahu”.
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Herzog: "Trump non può interferire con mia discrezionalità su elezioni"
"Non credo che il presidente degli Stati Uniti o chiunque altro possa interferire con la mia discrezionalità. La discrezionalità deve basarsi sui fatti e vedremo quali saranno ovvero chi può formare una coalizione. Questa è una questione diversa da chi sostiene chi". Lo ha dichiarato in un'intervista con l'emittente americana Msnbc il presidente israeliano Isaac Herzog, commentando la possibilità che Trump faccia pressioni per concedere un altro mandato al primo ministro Benjamin Netanyahu, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha ribadito il proprio sostegno a Netanyahu come premier.
Coalizione saudita: "Colpite installazioni missilistiche Houthi"
La coalizione militare a guida saudita ha colpito postazioni di lancio e depositi di missili nello Yemen. Lo ha reso noto il portavoce della coalizione militare a guida saudita, Turki al-Maliki, mentre il gruppo sostenuto dall'Iran ha rivendicato un nuovo attacco all'aeroporto internazionale di Riad. L'attacco della coalizione è avvenuto dopo che ieri alcune esplosioni avevano scosso la capitale dell'Arabia Saudita e le autorità avevano inviato messaggi di testo ai residenti avvertendoli di una "minaccia aerea ostile". Il portavoce ha pubblicato su X un messaggio in cui afferma che l'operazione ha distrutto quattro lanciamissili balistici, nonché un deposito di missili e dei tunnel utilizzati dagli Houthi. L'operazione "si è concentrata sull'interruzione delle linee di rifornimento delle milizie Houthi tra le aree sotto il loro controllo", ha aggiunto.
Media: tre persone uccise in un attacco israeliano a Gaza
Almeno tre persone sono state uccise e più di dieci sono rimaste ferite in attacchi israeliani, condotti via terra e dal cielo, alla periferia della città di Khan Yunis, nel sud di Gaza. Lo scrive Al Jazeera che cita fonti mediche locali. Secondo il Times of Israel, che cita fonti palestinesi, tra le vittime vi è una bambina la cui età non è stata specificata. L'Idf, aggiunge, non ha ancora rilasciato commenti.
Teheran: "Arabia Saudita, Turchia e Pakistan a colloquio sulla sicurezza regionale"
Alti rappresentanti di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan si recheranno a Teheran per colloqui sulla sicurezza regionale. Lo ha dichiarato Ali Bagheri Kani, vice segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, senza tuttavia specificare la data dell'incontro. "Come concordato, il ministro della Difesa saudita Khalid bin Salman, il capo dell'esercito pakistano, generale Asim Munir, e il capo dell'intelligence turca, Ibrahim Kalin, parteciperanno a questo incontro", ha affermato. Kani ha precisato che l'incontro vedrà la partecipazione di Mohsen Rezaei, responsabile della sicurezza iraniana. "Questo incontro a quattro a Teheran potrebbe rappresentare un passo importante ed efficace verso la costruzione di una sicurezza regionale duratura; ci auguriamo che tale iniziativa contribuisca a stabilizzare la regione", ha dichiarato Kani in un'intervista alla televisione di Stato. Pur non indicando una data precisa, ha spiegato che la proposta è emersa durante la visita a Teheran del capo dell'esercito pakistano, Asim Munir, avvenuta la scorsa settimana.
Baghaei: "Usa ci accusano dimenticando la propria pirateria"
Esmail Baghaei, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha affermato che "gli Stati Uniti accusano l'Iran di qualcosa di cui si vantano di aver commesso: la pirateria marittima". L'agenzia di stampa Tasnim ha riportato che "Baghaei, ha risposto alle accuse infondate mosse dal Segretario di Stato americano contro la Repubblica Islamica, evidenziando le palesi contraddizioni nelle dichiarazioni dei funzionari di Washington e rivelando ammissioni pubbliche fatte da Trump". Il Segretario di Stato americano aveva affermato, accusando l'Iran di aver preso di mira le navi, "Non abbiamo visto niente di simile dalla Seconda Guerra Mondiale e dall'era della pirateria nei Caraibi". Questo accade in un momento in cui il Presidente degli Stati Uniti, il 1° maggio 2026, aveva parlato con orgoglio del sequestro di navi mercantili e del saccheggio di carichi di petrolio, dicendo: "Siamo come dei pirati".
Trump esorta gli israeliani a votare "l'eccezionale guerriero Netanyahu"
Donald Trump ha invitato gli israeliani a votare per il primo ministro Benjamin Netanyahu alle prossime elezioni, citando la battaglia condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran come esempio di una "vittoria condivisa". "Quando andrete alle urne, ricordate che Bibi è stato un primo ministro guerriero eccezionale", ha scritto Trump su Truth.