La coalizione militare a guida saudita ha colpito postazioni di lancio e depositi di missili nello Yemen. Lo ha reso noto il portavoce della coalizione militare a guida saudita, Turki al-Maliki, mentre il gruppo sostenuto dall'Iran ha rivendicato un nuovo attacco all'aeroporto internazionale di Riad. L'attacco della coalizione è avvenuto dopo che ieri alcune esplosioni avevano scosso la capitale dell'Arabia Saudita e le autorità avevano inviato messaggi di testo ai residenti avvertendoli di una "minaccia aerea ostile". Il portavoce ha pubblicato su X un messaggio in cui afferma che l'operazione ha distrutto quattro lanciamissili balistici, nonché un deposito di missili e dei tunnel utilizzati dagli Houthi. L'operazione "si è concentrata sull'interruzione delle linee di rifornimento delle milizie Houthi tra le aree sotto il loro controllo", ha aggiunto.