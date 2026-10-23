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Cisgiordania, fonti: attiviste italiane potrebbero essere espulse oggi

Mondo

Le 5 donne sono state fermate ieri dalla polizia israeliana. Tel Aviv a comunicato all'ambasciata italiana il trasferimento presso l'Autorità per immigrazione

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L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il consolato a Gerusalemme sono in stretto contatto con le autorità israeliane, che hanno comunicato che le cinque connazionali fermate ieri in Cisgiordania dovrebbero essere trasferite oggi presso l'Autorità israeliana per l'immigrazione, in vista della loro espulsione e del conseguente rimpatrio, che potrebbe avvenire a partire da oggi. Lo fanno sapere fonti informate. 

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