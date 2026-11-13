Due persone sono state arrestate perché sospettate di aver aiutato l'ex Br Leonardo Bertulazzi a fuggire da un'abitazione nel quartiere di San Telmo a Buenos Aires dove era agli arresti domiciliari. Si tratta di una donna salvadoregna e di un uomo uruguaiano, che facevano parte di un gruppo WhatsApp insieme a Bertulazzi e ad altre 12 persone, attraverso il quale sarebbe stata pianificata la fuga. Secondo quanto rivelato dal canale di informazione TN, entrambi sono stati arrestati nella provincia di Entre Rios, dopo che gli investigatori avevano seguito un veicolo. Sono accusati di aver favorito la fuga del terrorista, anche se non è stato precisato quale ruolo abbiano avuto nella sua evasione. Durante l'arresto, gli agenti hanno sequestrato diverse chiavette USB, otto documenti d'identità differenti, denaro contante e sei telefoni cellulari. L'ultima posizione nota dell'italiano è stata registrata alcune ore fa nella zona settentrionale della provincia di Entre Rios. Le autorità ritengono che l'obiettivo di Bertulazzi sia lasciare il Paese attraverso quella regione e raggiungere l'Uruguay. Nel frattempo, il ministero della Sicurezza nazionale ha offerto una ricompensa di 20 milioni di pesos a chiunque fornisca informazioni utili a rintracciarlo, riporta il Clarin.

Fonti ufficiali hanno confermato al quotidiano argentino che l'ex Br si trovava agli arresti domiciliari nel suo appartamento al quinto piano di un edificio nel quartiere di San Telmo. Bertulazzi indossava un braccialetto elettronico controllato dal ministero della Sicurezza nazionale, ma è riuscito a sfilarselo senza far scattare l'allarme usando un apparecchio capace di alterare le rilevazioni della temperatura e dell'umidità corporea effettuate dal dispositivo, cosi' come quelle del battito cardiaco. Quando gli addetti al monitoraggio hanno notato che Bertulazzi risultava immobile, la polizia si è recata nell'appartamento dove si trovava agli arresti domiciliari per effettuare un controllo. Gli agenti hanno trovato l'abitazione vuota e un dispositivo artigianale che simulava la temperatura corporea e il battito cardiaco del terrorista. Successivamente, esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, gli investigatori hanno ricostruito le modalità della fuga: Bertulazzi aveva raggiunto la strada calandosi con un'imbracatura dal balcone dell'appartamento.