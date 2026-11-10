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L'ex Br Leonardo Bertulazzi scappa dai domiciliari a Buenos Aires

Mondo
©Ansa

L'ex brigatista si trovava agli arresti domiciliari in un appartamento nel centro di Buenos Aires. Dopo la revoca del suo status di rifugiato, è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire prima di essere estradato. Su di lui pesa una condanna definitiva a 27 anni per il sequestro dell'industriale Pietro Costa e per banda armata

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L'ex Br Leonardo Bertulazzi, di 74 anni, è scappato dagli arresti domiciliari in cui si trovava a Buenos Aires. Lo ha riferito all'Ansa il suo avvocato. La Direzione Generale dell'Intelligence Criminale ha emesso un allarme urgente per rintracciarlo immediatamente. Bertulazzi si trovava agli arresti domiciliari in un appartamento nel centro di Buenos Aires. Dopo la revoca del suo status di rifugiato, è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire, dando immediatamente il via a una caccia all'uomo a livello nazionale.

 

Fuggito prima dell'estradizione

Prima della fuga, la giustizia argentina aveva respinto anche l'ultimo ricorso dell'avvocato di Bertulazzi, Rodolfo Yanzon, contro l'estradizione. E l'Interpol, secondo quanto riferisce lo stesso difensore all'Ansa, era già pronta a prelevare l'ex Br per portarlo in Italia.

 

La condanna definitiva a 27 anni

Bertulazzi è stato condannato in via definitiva a 27 anni per il sequestro dell'industriale Pietro Costa e per banda armata. E' stato arrestato nel 2024 dopo 44 anni di latitanza in Sudamerica. Negli anni '70 faceva parte della colonna genovese delle Brigate Rosse e ha partecipato al sequestro dell'ingegnere Pietro Costa, la cui famiglia pagò un miliardo di lire di riscatto. Somma che servì ai Br per acquistare l'appartamento di via Montalcini a Roma che l'anno successivo diventerà la prigione di Aldo Moro. Arrestato una prima volta nel 2002, Bertulazzi era stato liberato da parte di un tribunale dell'Argentina, poiché il Paese non consente l'estradizione nei casi di condanna di un imputato in contumacia. Buenos Aires nel frattempo aveva concesso al terrorista lo status di rifugiato politico, revocato nel 2024. 

 

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