COP31, Marevivo porta il mare al centro del negoziato sul clima

Il mare regola il clima, assorbe calore e anidride carbonica, alimenta il ciclo dell’acqua e produce una parte dell’ossigeno che respiriamo. Per questo la crisi climatica lo colpisce due volte: lo ferisce e intanto indebolisce uno degli alleati più potenti che abbiamo per contrastarla. È il messaggio che la Fondazione Marevivo porta alla COP31, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia. La conferenza si apre con margini ormai molto ridotti. Il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 21 ottobre considera inevitabile il superamento della soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale indicata dall’Accordo di Parigi e, nello scenario più favorevole, prevede un aumento fino a 1,7 o 1,8 gradi entro la metà del secolo. L’obiettivo diventa contenere quanto più possibile l’entità e la durata di questo sforamento, che gli scienziati chiamano overshoot. Il Climate Clock, il contatore che segnava il tempo rimasto prima di varcare la soglia, misura adesso il tempo che resta per limitare un danno già in corso. "Gli incendi nei boschi li vediamo tutti, mentre il fuoco che consuma il mare resta sotto la superficie", dice Rosalba Giugni, presidente della Fondazione Marevivo. "Riscaldamento degli oceani, ondate di calore marine e perdita di biodiversità - prosegue -sono trasformazioni silenziose, con conseguenze profonde per gli equilibri del pianeta. Chiediamo che la tutela degli ecosistemi marini torni al centro dell’agenda politica internazionale come priorità dell’azione per il clima".

Al Padiglione Italia la proposta di una "conversione ecologica"

Il primo appuntamento è domani alle 11.30 ora locale al Padiglione Italia, con l’intervento "Un solo oceano, un solo futuro. Transizione ecologica per la salute dell’oceano e l’azione climatica". Marevivo propone di affrontare la crisi climatica subito, senza ulteriori rinvii, compiendo il passo che segue la transizione ecologica già avviata: una conversione ecologica, cioè un cambiamento profondo nel modo di pensare e di vivere il rapporto con la natura, che ne accetti le regole e riconosca che le risorse del pianeta hanno un limite e che l’economia stessa fa parte del sistema ecologico. È il filo conduttore della campagna mondiale della Fondazione “ONLY ONE - One Planet, One Ocean, One Health”, che lega la transizione energetica, quella alimentare e il passaggio a un’economia circolare alle scelte quotidiane di ciascuno. "Oggi le logiche economiche prevalgono troppo spesso sulla tutela dell’ambiente", spiega Giugni. "Vogliamo mettere l’ecologia, la protezione degli ecosistemi e il capitale naturale al centro delle decisioni politiche ed economiche, e cambiare anche i comportamenti individuali, perché tutto è interconnesso. La salute del mare, quella del pianeta e la nostra sono legate in modo indissolubile, e il loro futuro è uno solo".

Al Padiglione Mediterraneo incontro dedicato alle Aree Marine Protette

Alle 12.15, sempre domani, al Padiglione del Mediterraneo, il secondo incontro è dedicato alle Aree Marine Protette e alla proposta che Marevivo rivolge al Piano d’Azione per il Mediterraneo del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP/MAP), l’organismo che coordina la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo. Oggi le aree protette tutelano soprattutto singoli habitat, come le praterie di Posidonia, il coralligeno o le scogliere rocciose. I processi che li tengono in vita, però, viaggiano con le correnti, che trasportano larve, nutrienti e plancton da un luogo all’altro. Proteggere un’area isolata somiglia a recintare un giardino lasciando incustodito il fiume che lo irriga. Per questo Marevivo propone di ragionare per "celle di funzionamento ecosistemico": porzioni di mare disegnate da correnti, venti e fondali, dentro le quali l’acqua e la vita circolano più che verso le zone vicine, e dove si concentrano organismi di ogni livello, dal plancton ai grandi predatori.

Mappare queste celle permette di pianificare l’uso del mare partendo dagli ecosistemi e di progettare reti di Aree Marine Protette collegate tra loro, capaci di proteggere insieme la biodiversità e i processi che la sostengono. La proposta parte dall’inventario della biodiversità in alcune aree selezionate, da usare come base per la gestione, prosegue con la mappatura delle celle e dei collegamenti ecologici tra di esse e arriva alla progettazione di reti coerenti in tutto il bacino. In questo disegno le aree protette diventano anche sentinelle della salute del mare: confrontare le condizioni dentro e fuori dai loro confini permette di verificare se le misure di tutela funzionano davvero. Il riferimento è la Direttiva quadro dell’Unione europea sulla strategia per l’ambiente marino, che impone di raggiungere un buono stato ambientale in tutte le acque marine e indica la conservazione della biodiversità come primo criterio per misurarlo. Tra i casi presentati c’è Capri, dove la nuova Area Marina Protetta offre l’occasione di sperimentare questo approccio.

"Un mare condiviso richiede una responsabilità condivisa", conclude Giugni. "Le correnti attraversano i confini e portano con sé la vita che vogliamo proteggere. Chiediamo di passare da aree protette isolate a reti che seguano i processi naturali, e di rafforzare la cooperazione nel quadro del Piano d’Azione per il Mediterraneo perché questa proposta diventi un programma regionale esteso a tutto il bacino. Ecosistemi sani significano società più resilienti e un futuro comune per i popoli del Mediterraneo".