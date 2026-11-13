Iran, Pasdaran: colpita stazione radar di allerta Usa in Bahrein. LIVE

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha preso di mira un radar di allerta precoce statunitense in Bahrein. È la prima rivendicazione di un attacco contro obiettivi militari americani in un Paese del Golfo dall'inizio di settembre. L'attacco sarebbe stato una rappresaglia a seguito di un raid aereo contro una torre di telecomunicazioni nella contea di Sirik, nel sud dell'Iran, nella provincia di Hormozgan
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Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha preso di mira un radar di allerta precoce statunitense in Bahrein. È la prima rivendicazione di un attacco contro obiettivi militari americani in un Paese del Golfo dall'inizio di settembre. L'attacco sarebbe stato una rappresaglia a seguito di un raid aereo contro una torre di telecomunicazioni nella contea di Sirik, nel sud dell'Iran, nella provincia di Hormozgan.
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Aiea: "Essenziale consentire il ritorno degli ispettori nei siti nucleari"
L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha chiesto all'Iran di adottare "misure graduali" per consentire ai suoi ispettori di tornare ad accedere ai principali impianti nucleari del Paese. Un passo definito "essenziale" in un rapporto riservato consultato dall'Afp. "Il direttore generale incoraggia l'Iran ad adottare misure tecniche graduali, grazie alle quali si creeranno le condizioni per consentire il ritorno degli ispettori dell'Agenzia in Iran", si legge nel documento. L'Aiea non ha più accesso agli impianti nucleari della Repubblica islamica dal giugno 2025, dopo i bombardamenti di alcuni siti da parte di Israele e Stati Uniti.
Teheran: distrutto un radar di allerta Usa in Bahrain
"Poche ore fa, i reparti della forza aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie hanno preso di mira e distrutto un radar di allerta degli aggressori statunitensi sull'isola di Bahrain, in risposta all'aggressione aerea nemica contro una torre per le telecomunicazioni a Sirik". Lo hanno affermato le Guardie Rivoluzionarie iraniane in un comunicato, riferendosi a una città portuale nel sud dell'Iran. "Si tratta di un serio avvertimento rivolto al nemico aggressore, affinché ponga fine alle sue provocazioni aeree e al contrabbando di petrolio nello Stretto di Hormuz", prosegue la nota, pubblicata dall'emittente di Stato su Telegram.
Trump: "Se il regime rimanesse al potere fino a fine mio mandato sarebbe una sconfitta"
Il presidente Usa, Donald Trump, considererebbe una sconfitta la possibilità che il regime iraniano resti al potere entro la fine del suo mandato. Lo ha detto durante un'intervista con il Salem News Channel, ripresa dalla stampa israeliana, rispondendo a una precisa domanda sul punto: "sì, sarebbe una sconfitta, assolutamente". Quanto a un ulteriore ricorso ad azioni militari "se vedessi che le cose prendono una piega diversa, lo farei. È possibile che lo farei anche adesso".