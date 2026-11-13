Iran, Pasdaran: colpita stazione radar di allerta Usa in Bahrein. LIVE

Il presidente Usa, Donald Trump, considererebbe una sconfitta la possibilità che il regime iraniano resti al potere entro la fine del suo mandato. Lo ha detto durante un'intervista con il Salem News Channel, ripresa dalla stampa israeliana, rispondendo a una precisa domanda sul punto: "sì, sarebbe una sconfitta, assolutamente". Quanto a un ulteriore ricorso ad azioni militari "se vedessi che le cose prendono una piega diversa, lo farei. È possibile che lo farei anche adesso".