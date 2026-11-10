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Ora anche il Board of peace accusa Israele per gli scarsi aiuti a Gaza

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il maltempo che si è abbattuto sulla Striscia di Gaza ha reso ancora più drammatiche le condizioni, già estreme, dei palestinesi sfollati. E a puntare il dito contro Israele per i ritardi negli aiuti è anche il Board of Peace voluto da Trump. Mentre la politica israeliana attraversa una fase di riassestamento dopo le elezioni. Difficile immaginare che un cambio di governo si traduca a breve in un reale miglioramento delle condizioni umanitarie 

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