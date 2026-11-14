Guerra Iran Usa, tre petroliere a fuoco a Hormuz. Pasdaran: "Rotta non autorizzata". LIVE
Tre petroliere hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz, dopo aver urtato delle mine. Ad annunciarlo sono stati i Guardiani della Rivoluzione, l'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, secondo cui le due imbarcazioni avanzavano "con i sistemi radar e di localizzazione spenti", tentando di "attraversare clandestinamente una rotta non autorizzata"
in evidenza
Tre petroliere hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz, dopo aver urtato delle mine. Ad annunciarlo sono stati i Guardiani della Rivoluzione, l'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, secondocui le due imbarcazioni avanzavano "con i sistemi radar e di localizzazione spenti", tentando di "attraversare clandestinamente una rotta non autorizzata".
Intanto, Donald Trump discuterà di Iran con i suoi omologhi Xi Jinping e Vladimir Putin, in occasione dei colloqui trilaterali in programma il 19 novembre a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina.
Per approfondire:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
- 7 ottobre 2023, cosa accadde il giorno dell'attacco di Hamas a Israele
- La devastazione della Striscia di Gaza, le nuove immagini prima e dopo
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Pasdaran: "Tre petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz"
La marina iraniana e i Guardiani della Rivoluzione hanno dichiarato oggi che tre petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz, in un'area in cui Teheran ha imposto restrizioni alla navigazione. "Poco fa, due petroliere - che avevano disattivato i radar e i sistemi di posizionamento e tentavano di attraversare segretamente lo Stretto di Hormuz seguendo una rotta non autorizzata, hanno preso fuoco dopo aver urtato una mina navale", hanno riferito i Guardiani della Rivoluzione in un comunicato sull'incidente, avvenuto nella parte meridionale del passaggio marittimo; la notizia è stata diffusa dall'emittente di Stato iraniana nelle prime ore di sabato.In una nota separata, la marina iraniana ha reso noto che un'altra petroliera, "mentre navigava in una zona non sicura e interdetta a est dello Stretto di Hormuz con i sistemi di tracciamento e identificazione spenti, ha preso fuoco ed è stata costretta a fermarsi dopo aver urtato una mina navale". Non sono stati diffusi né i nomi e neppure la provenienza delle imbarcazioni, ma i Guardiani della Rivoluzione hanno precisato che una delle navi colpite è una superpetroliera.
Yemen, Onu: "Sempre più frequenti gli attacchi contro i civili"
Droni, missili, raid aerei e bombardamenti stanno colpendo con crescente frequenza civili e infrastrutture in Yemen. A lanciare l'allarme è il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Farhan Haq, che segnala vittime anche in luoghi considerati sicuri fino a pochi mesi fa, tra cui ospedali, mercati e abitazioni private. L'Onu ricorda a tutte le parti in conflitto l'obbligo di rispettare il diritto internazionale e adottare ogni precauzione possibile per proteggere la popolazione. Sul fronte dei diritti umani, l'Alto commissario Volker Turk ha chiesto alle autorità Houthi di restituire alla famiglia il corpo di Mohammed Ibrahim Al-Shami, dipendente Onu morto mentre era detenuto, e di chiarire le circostanze del decesso. Chiesta inoltre la liberazione immediata e incondizionata di tutto il personale Onu e umanitario detenuto.
Libano, vicesegretaria Onu in visita a Beirut
La vice segretaria generale delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed, sarà in visita a Beirut nel fine settimana per promuovere il rafforzamento dei servizi di salute mentale e sostegno psicosociale in Libano. La missione rientra nel Greentree Acceleration Plan, iniziativa sviluppata da esperti internazionali in collaborazione con Organizzazione mondiale della Sanità, Unicef e agenzia per i rifugiati. Mohammed visiterà progetti destinati alle comunità colpite dalla crisi, comprese quelle sfollate, e incontrerà operatori sanitari, partner umanitari e personale impegnato in prima linea. In programma anche un incontro con i caschi blu della missione Unifil, ai quali esprimerà riconoscenza per il loro contributo alla pace e alla stabilità nel Libano meridionale.
Onu: "Emergenza a Gaza per maltempo e restrizioni di Israele"
Le conseguenze dell'ultima tempesta che ha colpito Gaza erano evitabili. E' la denuncia dell'Humanitarian Country Team delle Nazioni Unite, secondo cui bambini e adulti sono morti, migliaia di rifugi sono stati allagati o distrutti e servizi essenziali sono stati sospesi. L'Onu attribuisce la gravità dell'emergenza non soltanto al maltempo, ma alle restrizioni israeliane sull'ingresso degli aiuti. Oltre 150 mila tende acquistate dai partner umanitari e dagli Stati membri sono pronte per essere consegnate, ha dichiarato il portavoce, Farhan Haq, ma si trovano ancora fuori dalla Striscia, in gran parte ad Al Arish, in Egitto. Le Nazioni Unite chiedono a Israele di consentire immediatamente l'ingresso degli aiuti attraverso tutti i valichi disponibili.
Teheran, due petroliere in fiamme dopo aver urtato mine nello stretto di Hormuz
I Guardiani della Rivoluzione, l'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, hanno dichiarato che due petroliere hanno preso fuoco, dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz. L'Iran rivendica il controllo di questa via marittima strategica, attraverso la quale transitava un quinto degli idrocarburi mondiali, prima della guerra. Teheran prende di mira le navi che tentano di attraversare lo stretto senza la sua autorizzazione. Per contro, gli Stati Uniti impongono un blocco ai porti iraniani e scortano le petroliere lungo le coste dell'Oman. "Due petroliere, che avevano disattivato i propri sistemi radar e di posizionamento e tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz seguendo una rotta non autorizzata, sono esplose e hanno preso fuoco dopo aver urtato una mina navale", hanno precisato i Guardiani in un comunicato pubblicato su Telegram.
Casa Bianca: "Trump discuterà di Iran con Xi e Putin, non di Ucraina"
Donald Trump discuterà di Iran, ma non di Ucraina, con i suoi omologhi Xi Jinping e Vladimir Putin, in occasione dei colloqui trilaterali in programma giovedì prossimo a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Lo riferisce la Casa Bianca.