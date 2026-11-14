La marina iraniana e i Guardiani della Rivoluzione hanno dichiarato oggi che tre petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz, in un'area in cui Teheran ha imposto restrizioni alla navigazione. "Poco fa, due petroliere - che avevano disattivato i radar e i sistemi di posizionamento e tentavano di attraversare segretamente lo Stretto di Hormuz seguendo una rotta non autorizzata, hanno preso fuoco dopo aver urtato una mina navale", hanno riferito i Guardiani della Rivoluzione in un comunicato sull'incidente, avvenuto nella parte meridionale del passaggio marittimo; la notizia è stata diffusa dall'emittente di Stato iraniana nelle prime ore di sabato.In una nota separata, la marina iraniana ha reso noto che un'altra petroliera, "mentre navigava in una zona non sicura e interdetta a est dello Stretto di Hormuz con i sistemi di tracciamento e identificazione spenti, ha preso fuoco ed è stata costretta a fermarsi dopo aver urtato una mina navale". Non sono stati diffusi né i nomi e neppure la provenienza delle imbarcazioni, ma i Guardiani della Rivoluzione hanno precisato che una delle navi colpite è una superpetroliera.