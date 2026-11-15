Secondo alcune testate arabe, si sono verificate delle esplosioni nell'area industriale del porto di Khalifa, in Bahrein. Lo riporta l'agenzia Tasnim News, legata alle Guardie rivoluzionarie iraniane, sul suo account Telegram. In un comunicato, il Ministero dell'Interno del Bahrein ha invitato i cittadini e i residenti a mantenere la calma e a recarsi nel luogo sicuro più vicino per garantire la propria incolumità.

Nella notte, in Bahrein, si sono udite delle esplosioni; l'Iran ha dichiarato di aver attaccato con dei droni una base statunitense nel Paese del Golfo. Sono risuonate le sirene d'allarme e le autorità hanno diffuso diversi messaggi di avviso sui social media, invitando la popolazione a raggiungere un luogo sicuro. "Il sistema radar di difesa aerea americano presso la base per elicotteri di Al-Riffa, in Bahrein, è stato preso di mira da sei droni appartenenti alla Forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione Islamica", hanno affermato in un comunicato su Telegram. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto i due droni. Il Bahrein, che ospita un'importante base navale americana, è uno dei Paesi del Golfo ad aver subito numerosi attacchi da parte di Teheran dall'inizio della guerra in Medio Oriente.