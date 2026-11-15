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Guerra Iran Usa, attaccata con droni una base militare americana in Bahrain. LIVE

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I Guardiani della Rivoluzione, l'esercito ideologico dell'Iran, hanno  attaccato con dei droni una base militare statunitense in Bahrain. "Il sistema radar della difesa aerea statunitense presso la base per elicotteri di Al-Riffa, in Bahrain, è stato preso di mira da sei droni appartenenti alla Forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione islamica", hanno dichiarato i Guardiani in un comunicato su Telegram. Poco prima, nel paese del Golfo erano risuonate le sirene d'allarme

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I Guardiani della Rivoluzione, l'esercito ideologico dell'Iran, hanno  attaccato con dei droni una base militare statunitense in Bahrain. "Il sistema radar della difesa aerea statunitense presso la base per elicotteri di Al-Riffa, in Bahrain, è stato preso di mira da sei droni appartenenti alla Forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione islamica", hanno dichiarato i Guardiani in un comunicato su Telegram. Poco prima, nel paese del Golfo erano risuonate le sirene d'allarme. La coalizione a guida saudita afferma che le difese aeree hanno intercettato e distrutto due missili balistici Houthi lanciati verso Riad. La coalizione a guida saudita afferma che le difese aeree hanno intercettato e distrutto due missili balistici Houthi lanciati verso Riad. 

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Pasdaran, attaccato con sei droni radar Usa in Bahrein

I Guardiani della rivoluzione iraniani, i pasdaran, hanno annunciato di aver attaccato con sei droni un sistema radar americano in una base in Bahrein. Lo riferisce un comunicato diffuso dall'emittente di Stato iraniana su Telegram. "Il sistema radar della difesa aerea statunitense presso la base per elicotteri di Al-Riffa, in Bahrein, e' stato preso di mira da sei droni della Forza aerospaziale dei Guardiani della rivoluzione", si legge nella nota.

Missili balistici lanciati dagli Houthi verso Riad, intercettati

La coalizione a guida saudita afferma che le difese aeree hanno intercettato e distrutto due missili balistici Houthi lanciati verso Riad, secondo quanto riportato dall'agenzia turca Anadolu.

Media, esplosioni nel porto di Khalifa, in Bahrein

Secondo alcune testate arabe, si sono verificate delle esplosioni nell'area industriale del porto di Khalifa, in Bahrein. Lo riporta l'agenzia Tasnim News, legata alle Guardie rivoluzionarie iraniane, sul suo account Telegram. In un comunicato, il Ministero dell'Interno del Bahrein ha invitato i cittadini e i residenti a mantenere la calma e a recarsi nel luogo sicuro più vicino per garantire la propria incolumità.

Nella notte, in Bahrein, si sono udite delle esplosioni; l'Iran ha dichiarato di aver attaccato con dei droni una base statunitense nel Paese del Golfo. Sono risuonate le sirene d'allarme e le autorità hanno diffuso diversi messaggi di avviso sui social media, invitando la popolazione a raggiungere un luogo sicuro. "Il sistema radar di difesa aerea americano presso la base per elicotteri di Al-Riffa, in Bahrein, è stato preso di mira da sei droni appartenenti alla Forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione Islamica", hanno affermato in un comunicato su Telegram. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto i due droni. Il Bahrein, che ospita un'importante base navale americana, è uno dei Paesi del Golfo ad aver subito numerosi attacchi da parte di Teheran dall'inizio della guerra in Medio Oriente.

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