Iran, altre 2 petroliere in fiamme dopo aver urtato mine a Hormuz LIVE

Guerra Iran, Pasdaran: "Altre 2 petroliere in fiamme dopo aver urtato mine a Hormuz". LIVE
Due petroliere "sono esplose e hanno preso fuoco" dopo aver urtato delle mine lungo la rotta meridionale dello Stretto di Hormuz": lo ha reso noto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniane, aggiungendo che queste imbarcazioni avevano "tentato di attraversare illegalmente lo stretto, sotto la protezione diretta delle forze americane"
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Due petroliere "sono esplose e hanno preso fuoco" dopo aver urtato delle mine lungo la rotta meridionale dello Stretto di Hormuz": lo ha reso noto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniane, aggiungendo che queste imbarcazioni avevano "tentato di attraversare illegalmente lo stretto, sotto la protezione diretta delle forze americane".
L'Iran non permetterà agli ispettori delle Nazioni Unite di visitare i suoi impianti nucleari danneggiati finché la guerra in Medio Oriente non sarà terminata e gli Stati Uniti non avranno soddisfatto le loro condizioni. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, a pochi giorni di distanza dall'appello lanciato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Teheran affinché intraprenda azioni per riprendere le ispezioni, sospese dalla guerra di 12 giorni dello scorso anno con Israele, durante la quale anche gli Stati Uniti hanno colpito siti nucleari iraniani.
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Tajani: "Spero a Shenzhen passi avanti su Hormuz"
Nel summit dell'Apec a Shenzhen di questa settimana, che vedrà incontrarsi Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, "speriamo si possano compiere passi in avanti. Se si parla di Hormuz, con la Cina che vuole essere protagonista, credo che si debba fare in modo che l'economia mondiale possa avere sollievo con la riapertura dello Stretto che garantisce la fornitura di petrolio e di fertilizzanti". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue. "Speriamo che si costruisca un altro tassello per raggiungere la pace in Medio Oriente, e tra Russia e Ucraina.
Libano: "Due civili presi in ostaggio da Israele nel sud"
Una pattuglia militare israeliana è entrata all'alba stamani a Shebaa, nel distretto di Hasbaya, nel sud del Libano, e catturato come ostaggi due fratelli dalla loro casa. Nelle stesse ore l'artiglieria e i carri armati israeliani hanno colpito diverse località del sud, e l'aviazione ha bombardato il settore di Shaara, nella regione di Baalbeck, lungo la catena dell'Antilibano al confine con la Siria. Lo riferisce il quotidiano beirutino L'Orient-Le Jour, citando i suoi corrispondenti. Secondo la fonte, verso le 5 del mattino i soldati israeliani hanno fatto irruzione nell'abitazione di Muhammad e Assaad Fares Hamdan. Dopo averla perquisita, hanno condotto i due uomini in un'area non meglio precisata nel sud del Libano sotto occupazione israeliana. Un loro fratello, Maher Hamdan, è tenuto in ostaggio da Israele da quando è stato rapito circa un anno fa. Shebaa è un villaggio a maggioranza sunnita e si trova fuori dalla "zona cuscinetto" occupata dalle forze israeliane, vicino a Kfarshuba, dove queste conducono regolarmente incursioni e perquisizioni. Nella mattinata intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Wadi Hujayr (Marjayoun), Wadi Zibqin (Tiro) e i dintorni di Braashit (Bint Jbeil). Un carro Merkava ha sparato sulle periferie di Zawtar Sharqiye e Zawtar Gharbiye (Nabatiye), e un drone ha sganciato due ordigni assordanti su una fattoria vicino a Mayfadun. Nella notte erano già stati segnalati altri colpi d'artiglieria e razzi illuminanti, anche sopra un campo di profughi siriani nella zona di Hasbaya. Le forze israeliane hanno anche fatto una demolizione con esplosivo a Zawtar Sharqiye, dove un Merkava è posizionato dentro la cittadina.
Iran: "Non abbiamo bisogno di ricorrere al terrorismo"
"Nella loro guerra di aggressione contro l'Iran, Stati Uniti e Israele hanno perpetrato il terrorismo di Stato nella sua forma più sfacciata assassinando funzionari e prendendo di mira civili comuni", ha proseguito Baqaei. "L'Iran, tuttavia, ha risposto, e continua a rispondere, con una resistenza risoluta e una legittima difesa di sé. Non ha alcun bisogno di ricorrere alla violenza terroristica - come fanno i suoi nemici - né alcuna ragione per sconvolgere le vite quotidiane della gente comune - persone che sono esse stesse diventate vittime delle decisioni disastrose dei loro stessi leader", ha detto ancora. "Funzionari americani che si rifugiano in bunker militari dopo giorni di proclami di vittoria nella guerra rappresentano un tentativo trasparente di suscitare simpatia da un pubblico già indignato dalle menzogne dei suoi leader e dal fatto che gli Stati Uniti sono diventati di fatto uno strumento per far avanzare le priorità di Israele", ha ribadito, ma "nessuna quantità di manipolazione mediatica o di giravolte riuscirà a dissipare la loro paura crescente o il disagio psicologico in aumento. L'Iran non ha bisogno di diventare lo specchio dei suoi aggressori malvagi per sconfiggerli. Né vede alcuna ragione per giocare al gioco dei perdenti".
Iran: "Minacce attacchi e omicidi? È disinformazione Israele"
L'Iran ha respinto le accuse di piani per uccidere esponenti di punta dell'amministrazione americana o di essere dietro agli attacchi hacker che hanno mandato in tilt i frigoriferi di diverse catene di supermercati in Francia. "Stiamo assistendo a quella che sembra essere una campagna coordinata di narrazioni malevole orchestrata dalla macchina della disinformazione israeliana", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, su X. "Lo scopo è dipingere l'Iran non solo come una minaccia per i governi occidentali, ma come un nemico della gente comune e delle loro vite quotidiane", ha spiegato. E "l'obiettivo è chiaro: quando l'opinione pubblica americana ed europea rifiutano di sostenere il bellicismo dei loro leader, occorre fabbricare la paura per spingere la popolazione ad appoggiare un'escalation della guerra e per legittimare le azioni politiche e militari sconsiderate dei loro leader sotto il pretesto di proteggere la sicurezza pubblica". Allo stesso tempo, ha proseguito, "presentando gli stessi funzionari statunitensi come bersagli di minacce di assassinio, la campagna cerca di rendere il conflitto una questione personale anche per loro".
Iran, media: "Portaerei Usa nell'area. È la terza"
La portaerei americana Theodore Roosevelt è arrivata in Medio Oriente dove ora sono tre i gruppi d'attacco del Centcom. Lo hanno riferito Axios e il New York Times. Da settimane si alternano indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi americani, mentre il presidente Donald Trump ancora non si è sbilanciato e la diplomazia è in stallo.
Palestina, Irlanda: "Elezioni in Ue frenano stop a commercio colonie"
L'Irlanda continuerà a sostenere un divieto europeo al commercio con gli insediamenti israeliani nei Territori occupati, ma al momento nell'Ue non esiste ancora una maggioranza sufficiente per chiedere alla Commissione una nuova proposta legislativa. Lo ha affermato la ministra degli Esteri e del Commercio irlandese e ministra della Difesa, Helen McEntee, arrivando al Consiglio Affari Esteri. "Molti Stati membri, con le elezioni in arrivo, ritengono che un eventuale nuovo governo potrebbe cambiare approccio", ha detto, sottolineando che "non abbiamo ancora raggiunto" il punto di svolta necessario per chiedere una nuova iniziativa della Commissione. La ministra ha ribadito la volontà di Dublino di proseguire la battaglia per il divieto di commercio con gli insediamenti illegali e ha ricordato che l'Irlanda ha sempre sostenuto anche la sospensione della componente commerciale dell'Accordo di associazione Ue-Israele. McEntee ha però indicato come priorità immediata la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. "Questa è una catastrofe causata dall'uomo", ha affermato, sostenendo che gli aiuti potrebbero entrare "domani, oggi, entro la prossima ora" se vi fosse la volontà da parte delle autorità israeliane. Per questo motivo, ha aggiunto, chiederà nuovamente all'Unione europea di assumere una posizione più forte affinché gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione civile di Gaza.
Teheran: "Necessaria una cooperazione energetica regionale"
"La nostra regione ha bisogno non soltanto di un quadro di sicurezza indipendente, ma anche di un meccanismo energetico regionale, affidabile e sostenibile, per salvaguardare i flussi energetici, garantire forniture stabili, ridurre le vulnerabilità derivanti da fattori esterni e rafforzare la nostra resilienza collettiva agli shock e alle interruzioni provocati dalle tensioni geopolitiche": è quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi intervenendo alla 30ª riunione del Consiglio dei ministri dell'Organizzazione di Cooperazione Economica (Eco), tenutasi oggi a Islamabad. "Considerato il crescente impatto dell'aggressione statunitense e israeliana sulla sicurezza energetica della regione, rafforzare la cooperazione in materia di energia è diventato una necessità urgente e strategica", ha aggiunto Araghchi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Isna.
Irlanda: "Inaccettabile che aiuti per Gaza fermi a confine"
"È semplicemente inaccettabile che cibo, attrezzature e materiali salvavita si trovino al confine, mentre persone, letteralmente, e soprattutto bambini, muoiono di ipotermia e di fame dall'altra parte del confine". Lo ha annunciato la ministra degli Esteri dell'Irlanda, di turno alla presidenza Ue, Helen Mcentee arrivando alla riunione dei ministri degli Affari Esteri. "Più in generale, aggiornerò i colleghi sulla mia recente visita in Libano. Ciò che ho visto lì è stato catastrofico. L'entità della devastazione inflitta alla zona sud occupata del Libano è impressionante. - spiega la ministra irlandese - È un copione identico a quello che abbiamo visto a Gaza, e quindi dobbiamo assicurarci che qualsiasi direttiva, qualsiasi posizione che daremo al nuovo governo israeliano, così come si è formato, sia chiara: non ci possono essere ulteriori movimenti sugli insediamenti illegali in Cisgiordania, e dobbiamo vedere più aiuti umanitari entrare a Gaza".
Israele, partito Eisenkot chiede indagine si interferenze voto
Il partito Yashar! guidato dal premier israeliano designato Gadi Eisenkot, ha chiesto al Procuratore generale di Israele di avviare un'indagine su presunte "indebite interferenze nel processo elettorale" e sull'abuso di potere da parte della polizia. La richiesta viene in seguito ad alcune rivelazioni riguardanti il coinvolgimento dell'ufficio di Benjamin Netanyahu in accuse di frode mosse contro il partito arabo Ra'am. A firmare la richiesta è Yoram Cohen - ex capo dello Shin Bet (il servizio di intelligence interna di Israele) e parlamentare di Yashar! - il quale, in una lettera resa nota dal suo partito, ha sollecitato un'indagine per verificare se l'ufficio di Netanyahu abbia utilizzato la polizia per promuovere i propri interessi durante le elezioni del 27 ottobre. L'istanza chiede inoltre di far luce sulla condotta di alti funzionari della polizia, che potrebbero aver agito "spinti da motivazioni politiche illegittime".
Teheran: "No alle ispezioni Aiea se c'è la guerra e non sono soddisfatte le nostre condizioni"
L'Iran non permetterà agli ispettori delle Nazioni Unite di visitare i suoi impianti nucleari danneggiati finché la guerra in Medio Oriente non sarà terminata e gli Stati Uniti non avranno soddisfatto le loro condizioni. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, a pochi giorni di distanza dall'appello lanciato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Teheran affinché intraprenda azioni per riprendere le ispezioni, sospese dalla guerra di 12 giorni dello scorso anno con Israele, durante la quale anche gli Stati Uniti hanno colpito siti nucleari iraniani.
"Non concederemo all'Aiea l'accesso alle strutture finché non saranno soddisfatte le condizioni poste dall'Iran e la guerra non sarà definitivamente conclusa", ha dichiarato il Gharibabadi in un'intervista televisiva nella tarda serata di ieri. Gli impianti nucleari iraniani sono stati nuovamente colpiti durante la guerra in Medio Oriente scoppiata il 28 febbraio, quando gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei.
A settembre, gli ispettori dell'Aiea hanno visitato la centrale nucleare iraniana di Bushehr, ma non hanno ottenuto l'accesso ad altri siti bombardati, tra cui Natanz, Fordow e Isfahan. Gharibabadi afferma che la richiesta dell'agenzia di ispezionare le strutture danneggiate è "probabilmente finalizzata a valutare l'efficacia delle armi americane".
Pasdaran: "Sventato attacco terroristico organizzato da gruppo curdo"
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha reso noto di aver sventato un attacco da parte di un gruppo affiliato al Partito per la Vita Libera del Kurdistan (Pjak), che Teheran considera un'organizzazione "terroristica". Il gruppo aveva in programma di entrare in territorio iraniano e compiere attentati, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Ircg) in un comunicato.
Secondo quanto affermato dalle Guardie Rivoluzionarie, i membri del gruppo erano stati posti sotto sorveglianza dei servizi segreti vicino al confine prima degli scontri con le forze dell'Ircg, e armi, equipaggiamento ed esplosivi erano stati sequestrati.
Il comunicato non specifica quando sia avvenuto lo scontro né quante persone siano rimaste uccise o ferite, ma il Pjak ha affermato che uno dei suoi membri è stato ucciso mercoledì dopo che un gruppo di combattenti è caduto in un'imboscata tesa dalle forze delle Guardie Rivoluzionarie a Sardasht, nell'Iran occidentale.
Usa: "Portaerei Roosevelt tornata nella regione"
La portaerei Uss Theodore Roosevelt e le sue corazzate di scorta sono rientrate nell'area di responsabilità del Comando Centrale delle forze armate statunitensi in Medio Oriente. Lo ha annunciato il Centcom. Con l'arrivo della Roosevelt, che si unisce alla Uss George Washington e alla Uss George H.W. Bush, le forze armate statunitensi mantengono tre portaerei nella regione, nel contesto della continua pressione sull'Iran.
Iran, Pasdaran: "Altre due petroliere in fiamme a Hormuz"
La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha annunciato che due petroliere hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz. Analogamente a quanto affermato ieri dai Pasdaran, anche queste petroliere avrebbero "tentato di attraversare una rotta sud illegale e sarebbero esplose dopo aver urtato delle mine navali". Gli iraniani hanno inoltre dichiarato: "Sei petroliere hanno preso fuoco e sono affondate nello Stretto di Hormuz da ieri. L'inquinamento causato dalle esplosioni si è diffuso lungo tutta la costa e nelle acque dello Stretto di Hormuz. Avvertiamo i proprietari delle compagnie petrolifere: la rotta meridionale creata dalgli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz è diventata un campo minato in fiamme".