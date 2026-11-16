Iran, altre 2 petroliere in fiamme dopo aver urtato mine a Hormuz LIVE

L'Iran non permetterà agli ispettori delle Nazioni Unite di visitare i suoi impianti nucleari danneggiati finché la guerra in Medio Oriente non sarà terminata e gli Stati Uniti non avranno soddisfatto le loro condizioni. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, a pochi giorni di distanza dall'appello lanciato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Teheran affinché intraprenda azioni per riprendere le ispezioni, sospese dalla guerra di 12 giorni dello scorso anno con Israele, durante la quale anche gli Stati Uniti hanno colpito siti nucleari iraniani.

"Non concederemo all'Aiea l'accesso alle strutture finché non saranno soddisfatte le condizioni poste dall'Iran e la guerra non sarà definitivamente conclusa", ha dichiarato il Gharibabadi in un'intervista televisiva nella tarda serata di ieri. Gli impianti nucleari iraniani sono stati nuovamente colpiti durante la guerra in Medio Oriente scoppiata il 28 febbraio, quando gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei.

A settembre, gli ispettori dell'Aiea hanno visitato la centrale nucleare iraniana di Bushehr, ma non hanno ottenuto l'accesso ad altri siti bombardati, tra cui Natanz, Fordow e Isfahan. Gharibabadi afferma che la richiesta dell'agenzia di ispezionare le strutture danneggiate è "probabilmente finalizzata a valutare l'efficacia delle armi americane".