Per i servizi francesi gli attacchi informatici che la notte tra l'11 e il 12 ottobre hanno colpito centinaia di supermercati e i loro sistemi di refrigerazione sono da attribuire al gruppo iraniano Shahid Kaveh, l’unità di cyberspionaggio affiliata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Il ministro degli Esteri Barrot a margine del G7 ha parlato di "una campagna di estrema gravità" e ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore iraniano in Francia

Dietro agli attacchi hacker che hanno mandato in tilt i frigoriferi e i congelatori in Francia potrebbe esserci l’Iran. A sospettarlo è la magistratura francese che ha deciso di aprire un’inchiesta sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, ovvero l'unità cyber dei pasdaran, sospettato di essere la mano dietro agli attacchi informatici che hanno messo fuori uso i sistemi di refrigerazione dei supermercati in tutto il Paese. L’indagine giudiziaria riguarda il capo del gruppo, “i suoi due vice e qualsiasi altro individuo che possa essere identificato", ha annunciato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau.

Secondo i servizi segreti francesi, l’attacco “sferrato nella notte tra l'11 e il 12 ottobre contro diverse centinaia di supermercati e i loro sistemi di refrigerazione” è da attribuire “al centro cibernetico del Corpo delle Guardie della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell'Iran", come riferisce una fonte vicina al dossier, citata da Le Figaro. Sempre secondo il quotidiano francese, la sezione J3 della Procura di Parigi, specializzata nella lotta alla criminalità informatica, ha avviato indagini sul caso. La Francia è la prima, tra i Paesi che hanno recentemente subito attacchi informatici ai danni di impianti di refrigerazione o alla catena del freddo, tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Portogallo, ad avviare un’indagine.

Barrot conferma: "Responsabilità è dei Guardiani della Rivoluzione"

A confermare quanto reso noto dalla procuratrice di Parigi Beccuau è anche il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot che, a margine del G7 a Parigi, ha parlato di "una campagna di estrema gravità". Barrot ha quindi ringraziato a nome suo e di tutto il governo i servizi statali che, con il loro lavoro, sono stati in grado "di confermare che la responsabilità di questo attacco è da attribuire al Corpo delle Guardie della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Si tratta di un'offensiva di portata e aggressività inedite". Quello avvenuto la notte tra l’11 e il 12 ottobre è stato, come ha ricordato il ministro degli Esteri, "il primo attacco informatico su larga scala, finalizzato al sabotaggio, che colpisce il territorio nazionale; costituisce una grave lesione agli interessi della Nazione e alla sicurezza dei cittadini francesi. Per questo motivo, non rimarrà senza conseguenze". Poi ha aggiunto: "Abbiamo ovviamente convocato l'ambasciatore iraniano in Francia per esprimere la nostra ferma protesta contro questo atto estremamente grave. Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco e prenderemo ogni altra misura proporzionata e necessaria, pubblica o meno, per rispondere a tale attacco e dissuadere chiunque volesse ripeterlo".