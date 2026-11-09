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Attacchi all’Europa: guerra ibrida o “terrorismo di Stato”?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Incendi, sabotaggi e attacchi informatici contro le infrastrutture europee non sono più soltanto episodi di guerra ibrida, ma atti di "terrorismo sponsorizzato dallo Stato". È l’accusa del ministro dell’Interno estone Igor Taro, che punta il dito contro la Russia e chiede una risposta più decisa. Ma l’Unione europea fatica a individuare i responsabili e a costruire una strategia di difesa comune ed efficace

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