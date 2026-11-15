"Putin petulante, Netanyahu come Trump". Le memorie di Joe Biden

Nel libro di memorie "Promise me, America", in uscita martedì, Joe Biden ripercorre gli anni alla Casa Bianca e difende alcune delle decisioni più controverse del suo mandato. L'ex presidente Usa riserva parole dure a Putin, Netanyahu, senza risparmiare critiche anche a Zelensky ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dalla gestione della pandemia al ritiro dall'Afghanistan, dall'invasione russa dell'Ucraina alla guerra in Medio Oriente, fino alla fatidica scelta di candidarsi per la rielezione nel 2024, per poi ritirarsi dalla corsa. Il nuovo libro di memorie dell'ex presidente Joe Biden, "Promise me, America", offre un resoconto dei suoi quattro anni alla Casa Bianca. Nel volume l'ex presidente americano difende molte delle sue scelte più controverse e regola anche alcuni conti politici all'interno del Partito Democratico, tornando sulle pressioni ricevute dopo il dibattito con Donald Trump che segnò l'inizio della fine della sua campagna elettorale.

Putin "petulante" e le critiche a Netanyahu Tra i passaggi più incisivi del libro ci sono i giudizi riservati ad alcuni leader mondiali. Biden descrive il presidente russo Vladimir Putin come una figura dal "tono petulante", che durante gli incontri amava mostrarsi distaccato e indifferente. Più duro il giudizio su Benjamin Netanyahu, accusato di aver privilegiato la propria sopravvivenza politica agli interessi di Israele. L'ex presidente lo paragona inoltre a Donald Trump per la capacità di "modellare la realtà" alle sue convenienze personali. Per quanto riguarda il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Biden osserva che, sebbene il suo passato di attore si sia rivelato "un'ottima palestra" per un leader in tempo di guerra, Zelensky "poteva mostrarsi lunatico e ostinato nelle nostre conversazioni private, e non così riconoscente come mi sarei aspettato". Biden scrive che alcuni membri del team di Trump gli chiesero di firmare una lettera che avrebbe consentito loro di negoziare direttamente con Putin prima che Trump tornasse in carica. Biden rifiutò, "non volendo dare loro carta bianca per quella che, a mio avviso, si sarebbe trasformata in una sorta di resa, a spese dell'Ucraina".

"I due Donald Trump" Ampio spazio è dedicato anche a Donald Trump, da sempre suo principale avversario politico. Biden apre il volume con un giudizio durissimo sui disordini del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti: "Il presidente americano non stava guidando l'America, stava guidando un'insurrezione. È stato uno dei peggiori casi di inadempienza al proprio dovere da parte di un presidente nella nostra storia". Allo stesso tempo racconta alcuni episodi che mostrerebbero un lato diverso dell'attuale presidente. Ricorda per esempio una lettera generosa e un incontro "piacevole" successivo alle elezioni del 2024, durante il quale Trump gli avrebbe detto che, senza la politica, sarebbero potuti diventare amici e passare il tempo giocando a golf. "Era quasi come se esistessero due Donald Trump", scrive Biden.

Il ritiro dall'Afghanistan Biden difende senza esitazioni una delle decisioni più contestate della sua presidenza: il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. "Prenderei di nuovo la stessa decisione" scrive Biden nel suo libro. L'ex presidente afferma di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il governo afghano sarebbe stato in grado di reggersi autonomamente e che la capitale avrebbe resistito per almeno sei mesi dopo la partenza delle forze statunitensi. Tuttavia, "l'arco temporale di sei mesi che mi era stato promesso è svanito nel giro di pochi giorni. Ciò ha avuto un impatto profondo sull'ordinato svolgimento del ritiro".

Il sostegno a Israele e il peso dei palestinesi uccisi Ripercorrendo gli eventi successivi all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Biden ribadisce di non essersi mai pentito del sostegno garantito a Israele dopo la strage. "È stato il peggior attacco contro il popolo ebraico dai tempi dell'Olocausto". Tuttavia, aggiunge, "troppi palestinesi innocenti sono stati uccisi. È stato inflitto troppo dolore a persone che non avevano alcun legame con Hamas è un peso che porto con me". Leggi prima Trump mostra a Xi il quadro "Autopen" al posto del ritratto di Biden

La candidatura del 2024 Uno dei capitoli più spinosi riguarda la sua decisione di ricandidarsi nel 2024. Biden racconta che, quando, nella primavera del 2023, convocò i suoi consiglieri per discutere di una sua eventuale ricandidatura, nessuno sollevò obiezioni: "Erano tutti d'accordo". L'ex presidente racconta di aver sentito il dovere di ripresentarsi agli elettori e respinge le critiche legate all'età, sostenendo che la sua esperienza politica compensasse le difficoltà fisiche.