Il governo chiede 18 milioni di danni a imputati per fondi ad Hamas

La richiesta di risarcimento è arrivata dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero dell'Interno nei confronti dell'attivista palestinese Mohammad Hannoun e di altri 5 imputati per i presunti fondi ad Hamas. Il governo italiano ha chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile nel processo
Diciotto milioni e mezzo di euro per danno all'immagine davanti alla comunità internazionale e per il lavoro intenso a cui sono stati sottoposti la Digos e l'antiterrorismo che hanno condotto l'inchiesta. Questa la cifra richiesta, in qualità di risarcimento, da parte della presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero dell'Interno all'attivista palestinese Mohammad Hannoun e ad altri 5 imputati per i presunti fondi ad Hamas.
Il rinvio a giudizio
Il governo italiano, proprio nelle scorse ore e davanti alla gup Carla Pastorini, ha inoltre chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile nell'ambito del processo. Non pervenuto invece lo Stato di Israele, anch'esso citato come parte offesa. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e sei gli imputati.
La vicenda
A dicembre del 2025 un'operazione di Polizia e Guardia di finanza aveva condotto all’arresto di alcune persone accusate di aver finanziato Hamas per una somma di 7 milioni di euro attraverso alcune associazioni. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha poi portato alle misure cautelari nei confronti delle persone indagate, destinatarie tutte della custodia in carcere, oltre che di tre associazioni. Tra gli arrestati c'era anche Mohammad Hannoun, il presidente dell'Associazione dei palestinesi d’Italia. Era stato definito dagli investigatori un “membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas” e “vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas”. Nell’ambito dell'inchiesta sarebbero emersi anche i suoi rapporti con alti esponenti di Hamas e intercettazioni con “espressioni di apprezzamento su attentati terroristici”.