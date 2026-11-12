Il governo chiede 18 milioni di danni a imputati per fondi ad Hamas

La richiesta di risarcimento è arrivata dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero dell'Interno nei confronti dell'attivista palestinese Mohammad Hannoun e di altri 5 imputati per i presunti fondi ad Hamas. Il governo italiano ha chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile nel processo

Diciotto milioni e mezzo di euro per danno all'immagine davanti alla comunità internazionale e per il lavoro intenso a cui sono stati sottoposti la Digos e l'antiterrorismo che hanno condotto l'inchiesta. Questa la cifra richiesta, in qualità di risarcimento, da parte della presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero dell'Interno all'attivista palestinese Mohammad Hannoun e ad altri 5 imputati per i presunti fondi ad Hamas.

Il rinvio a giudizio

Il governo italiano, proprio nelle scorse ore e davanti alla gup Carla Pastorini, ha inoltre chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile nell'ambito del processo. Non pervenuto invece lo Stato di Israele, anch'esso citato come parte offesa. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e sei gli imputati.