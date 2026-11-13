Guerra Ucraina, per Kushner "progressi nei negoziati". Zelensky: "Europei al tavolo". LIVE
Secondo l'agenzia russa Tass presto saranno annunciati dettagli sul nuovo round dei colloqui. Sia Kushner che Witkoff sono arrivati a Dublino per il vertice con Zelensky. Gli inviati Usa hanno incontrato anche gli sherpa delle istituzioni Ue e di Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Polonia. Zelensky annuncia: "Gli europei si uniranno al tavolo" al prossimo round negoziale
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Jared Kushner, inviato Usa sulla guerra in Ucraina, rileva "progressi significativi" nei negoziati per la risoluzione della questione ucraina. Lo annuncia l'agenzia russa Tass aggiungendo che presto saranno annunciati dettagli sul nuovo round dei colloqui. Sia Kushner che Witkoff sono arrivati a Dublino per il vertice con Zelensky. Gli inviati Usa hanno incontrato anche gli sherpa delle istituzioni Ue e dei Paesi del formato E4, ovvero del formato che ha partecipato al tavolo di Abu Dhabi - Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia - più la Polonia. Zelensky annuncia: "Gli europei si uniranno al tavolo" al prossimo round negoziale.
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Zelensky denuncia interruzioni di Starshield lungo il fronte
Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere stato informato di "significative interruzioni alle operazioni di Starshield" lungo l'intera linea del fronte e nei territori occupati dalla Russia. Secondo un funzionario ucraino, le restrizioni sarebbero in vigore da tre giorni e avrebbero provocato un progressivo aumento delle missioni fallite, fino al 100%. Denys Sienik, incaricato d'affari dell'Ucraina negli Stati Uniti, ha affermato che il sistema si disattiverebbe quando i droni superano le 100 miglia orarie. "Al momento non abbiamo ricevuto chiarimenti né da SpaceX né dal Pentagono", ha dichiarato.
Kiev denuncia problemi al sistema Starshield, SpaceX smentisce
Il governo ucraino ha chiesto al Pentagono e a SpaceX spiegazioni sulle nuove restrizioni che starebbero compromettendo il sistema satellitare Starshield, utilizzato dalle forze armate ucraine per intercettare i droni russi. Lo riporta Axios. È la seconda volta nelle ultime settimane che Kiev segnala problemi al sistema prodotto dalla società di Elon Musk. SpaceX ha smentito la notizia: "È falso, non c'è stato alcun cambiamento".
Mosca: "Abbattuti 1.198 droni ucraini". Quattro morti a Volgograd
"Nel corso della notte i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 1.198 droni ucraini" sopra oltre 15 regioni russe, ha reso noto il ministero della Difesa russo in un comunicato. Secondo le autorità locali, quattro persone che lavoravano in una zona industriale, sede di una raffineria di petrolio e di un impianto chimico, hanno perso la vita nella regione meridionale di Volgograd.
Almeno quattro morti in uno dei più imponenti attacchi di droni ucraini in Russia
È di almeno quattro morti il bilancio di uno dei più imponenti attacchi di droni lanciati dalle forze ucraine in territorio russo. Mosca afferma di aver abbattuto circa 1.200 velivoli senza pilota nel corso della notte, all'indomani di una giornata di intensa attività diplomatica per porre fine al conflitto.
Kushner: progressi significativi nei negoziati Ucraina-Russia
Jared Kushner, inviato Usa sulla guerra in Ucraina, rileva "progressi significativi" nei negoziati per la risoluzione della questione ucraina. Lo annuncia l'agenzia russa Tass aggiungendo che presto saranno annunciati dettagli sul nuovo round dei colloqui.
Zelensky: "Gli europei saranno al prossimo round negoziale"
"Gli europei si unirano al tavolo" al prossimo round negoziale. Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un breve punto stampa con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. Zelensky ha salutato "i passi avanti" emersi dopo i colloqui di Abu Dhabi e il viaggio di Witkoff e Kushner a Mosca e ha ricordato che lo scambio di prigionieri concordato "sarà il più grande scambio di prigionieri mai realizzato". Il punto stampa ha concluso l'incontro di Zelensky con i due inviati Usa.
Inviati Usa incontrano consiglieri E4
I consiglieri diplomatici del 'formato E4' - Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia - dopo aver visto il presidente ucraino Zelensky hanno incontrato, secondo quanto si apprende, anche gli inviati Usa sull'Ucraina Steve Witkoff e Jared Kushner.