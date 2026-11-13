"Gli europei si unirano al tavolo" al prossimo round negoziale. Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un breve punto stampa con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner. Zelensky ha salutato "i passi avanti" emersi dopo i colloqui di Abu Dhabi e il viaggio di Witkoff e Kushner a Mosca e ha ricordato che lo scambio di prigionieri concordato "sarà il più grande scambio di prigionieri mai realizzato". Il punto stampa ha concluso l'incontro di Zelensky con i due inviati Usa.