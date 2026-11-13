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Meloni incontra Zelensky: "Da quanto tempo". Lui: "Sei tu che non volevi vedermi". VIDEO

Politica

Scambio di battute prima del bilaterale Italia-Ucraina a Dublino. Poi il post su X del presidente ucraino: “Come sempre, un incontro proficuo. Abbiamo anche discusso delle esigenze di difesa dell'Ucraina, alla luce degli incessanti attacchi russi alle nostre città e alle nostre infrastrutture energetiche”

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Scambio di battute tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, prima di sedersi per un incontro bilaterale. La premier italiana e il presidente ucraino si sono rivisti a Dublino e al momento di salutarsi, scambiandosi anche un caloroso abbraccio, la presidente del Consiglio ha detto: “Da quanto tempo… (non ci vediamo)”. La risposta di Zelensky: “Sei tu che non volevi… (vedermi)”. Lo scambio tra i due è stato immortalato dalle telecamere e il video è stato pubblicato dallo stesso Zelensky sul suo profilo X.

Il post di Zelensky

"Come sempre, un incontro proficuo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'ho aggiornata sul processo negoziale, in particolare sugli incontri ad Abu Dhabi e sulle prossime mosse diplomatiche. È importante che l'Europa sia pienamente coinvolta nel processo quando si tratta di porre fine alla guerra, delle garanzie di sicurezza e del futuro del nostro intero continente. Abbiamo inoltre discusso delle esigenze di difesa dell'Ucraina, alla luce degli incessanti attacchi russi alle nostre città e alle nostre infrastrutture energetiche", ha scritto su X.

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