Scambio di battute tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, prima di sedersi per un incontro bilaterale. La premier italiana e il presidente ucraino si sono rivisti a Dublino e al momento di salutarsi, scambiandosi anche un caloroso abbraccio, la presidente del Consiglio ha detto: “Da quanto tempo… (non ci vediamo)”. La risposta di Zelensky: “Sei tu che non volevi… (vedermi)”. Lo scambio tra i due è stato immortalato dalle telecamere e il video è stato pubblicato dallo stesso Zelensky sul suo profilo X.