Gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno avviato i preparativi per quello che potrebbe diventare il più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha riferito su X la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, affermando che i due emissari hanno lavorato intensamente con entrambe le parti, su indicazione di Trump, per porre fine al conflitto e avviare il percorso verso uno scambio di prigionieri senza precedenti. Kelly ha definito gli sviluppi un "incoraggiante progresso verso la pace". Ieri sera, dopo l'incontro a Dublino con Witkoff e Kushner, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva anticipato la preparazione di uno scambio che potrebbe consentire il ritorno a casa di un numero record di militari e prigionieri. Zelensky aveva inoltre riferito che Mosca e Washington hanno già confermato l'intesa e che al prossimo round di negoziati con la Russia parteciperanno anche rappresentanti europei, che avranno un ruolo diretto al tavolo delle trattative.