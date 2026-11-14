Guerra Ucraina, Usa: "Trump non parlerà di Kiev al vertice con Putin e Xi in Cina". LIVE
La Casa Bianca ha annunciato che il presidente Usa non discuterà di Ucraina con Xi Jinping e Vladimir Putin ai colloqui trilaterali in programma il 19 novembre a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Il team negoziale europeo, intanto, sarà formato dai rappresentanti delle istituzioni Ue e dai consiglieri diplomatici o sulla sicurezza degli E5, ovvero di Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Polonia
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La Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump non parlerà dell'Ucraina con i suoi omologhi Xi Jinping e Vladimir Putin, durante i colloqui trilaterali in programma il 19 novembre a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina.
Il team negoziale europeo sarà formato dai rappresentanti delle istituzioni Ue e dai consiglieri diplomatici o sulla sicurezza degli E5, ovvero di Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Polonia. Ma Mosca: "L'inclusione di rappresentanti europei non è stata discussa durante i colloqui tra Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca".
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Onu: "10 civili uccisi e 60 feriti nei nuovi raid russi in Ucraina"
Almeno dieci civili sono stati uccisi e altri sessanta feriti, tra cui diversi bambini, nell'ultima ondata di attacchi russi che ha colpito l'Ucraina tra giovedì e venerdì mattina. Lo ha riferito l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, sottolineando che gli attacchi "hanno danneggiato infrastrutture civili e provocato interruzioni dell'energia elettrica in diverse aree del Paese". Preoccupazione, ha aggiunto il portavoce Onu, anche per la sicurezza delle operazioni umanitarie: mercoledì un drone ha colpito un veicolo blindato impegnato in un'evacuazione a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Tutte le persone a bordo sono sopravvissute e nove civili sono stati evacuati.
Casa Bianca: "Al lavoro per il più grande scambio di prigionieri Kiev-Mosca"
Gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno avviato i preparativi per quello che potrebbe diventare il più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha riferito su X la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, affermando che i due emissari hanno lavorato intensamente con entrambe le parti, su indicazione di Trump, per porre fine al conflitto e avviare il percorso verso uno scambio di prigionieri senza precedenti. Kelly ha definito gli sviluppi un "incoraggiante progresso verso la pace". Ieri sera, dopo l'incontro a Dublino con Witkoff e Kushner, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva anticipato la preparazione di uno scambio che potrebbe consentire il ritorno a casa di un numero record di militari e prigionieri. Zelensky aveva inoltre riferito che Mosca e Washington hanno già confermato l'intesa e che al prossimo round di negoziati con la Russia parteciperanno anche rappresentanti europei, che avranno un ruolo diretto al tavolo delle trattative.
Mosca, abbattuti 29 droni ucraini durante la notte
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini nel corso della notte in diverse regioni del Paese e sul Mar Nero e sul Mar d'Azov. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia Tass. I velivoli senza pilota, tutti ad ala fissa, sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Tula, Rostov e Mosca, oltre che nelle acque dei due mari, secondo quanto comunicato dal ministero.
Casa Bianca: "Trump non discuterà di Ucraina con Xi e Putin in Cina"
Donald Trump discuterà di Iran, ma non di Ucraina, con i suoi omologhi Xi Jinping e Vladimir Putin, in occasione dei colloqui trilaterali in programma giovedì prossimo a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Lo riferisce la Casa Bianca.