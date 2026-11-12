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Cosa hanno prodotto davvero i trilaterali di Abu Dhabi sull'Ucraina

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

I colloqui tra Russia e Ucraina su una potenziale tregua dalla guerra si sono conclusi in un nulla di fatto: Mosca si è detta indisponibile. Ma almeno due risultati sono stati ottenuti. Il primo è concreto: un accordo per lo scambio di prigionieri. Il secondo è politico: la volontà Usa di coinvolgere l’Ue nelle trattative

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