La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato l'annuncio del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta che il provvedimento sul tredicesimo pacchetto armi era stato firmato dai tre ministri delegati a farlo (il responsabile della Farnesina, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti). Ma così non è stato, Giorgetti non lo aveva ancora firmato e Matteo Salvini aveva già a più riprese espresso le sue perplessità su questa misura. Una linea - spiegano fonti della Lega -che si sarebbe fatta più stringente dopo il recente congresso del Carroccio. 'Dopo quattro anni di guerra' tra Russia e Ucraina bisogna cambiare passo, trovare la strada per una pace giusta. In sostanza, basta armi e aprire altri canali, è la linea che la Lega sta portando avanti, al momento in solitaria nella maggioranza, e sulla quale sta attendendo risposte dagli alleati e dalla premier Giorgia Meloni. Da qui la reazione dura con lo stop del segretario. Non si firma finché non si definiscono tutte le nuove regole di ingaggio. Ed è in questa situazione che il ministro della Difesa Guido Crosetto si troverà quando si recherà alla riunione del Copasir prevista per domani pomeriggio proprio per discutere il provvedimento. Una riunione dove la Lega già annuncia battaglia. Gettano acqua sul fuoco gli alleati. Non c'è nessun "giallo, nessun caso" sulla mancata firma da parte del ministro dell'Economia del tredicesimo pacchetto di aiuti e armi all'Ucraina, si spiega in ambienti della maggioranza vicini a Palazzo Chigi che sottolineano come si tratti di un "pacchetto" di materiali "classificato" e sul quale non è possibile apporre "la firma digitale". Va "letto e firmato a mano" ma Giorgetti non è potuto essere a Roma, spiegano le stesse fonti, assicurando che comunque il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà domani al Copasir per illustrarlo.