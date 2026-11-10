Colloqui trilaterali con la mediazione Usa e la presenza di rappresentanti europei. A Bruxelles riunione Ue del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Un furto di dati all'Agenzia di statistica di Mosca fa emergere il dato delle perdite russe: 400mila i morti. 'L'Italia colpita da attacchi filo-Mosca', ha detto ieri Tajani dal G7 di Parigi contro la minaccia della guerra ibrida
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Oggi ad Abu Dhabi i negoziati Kiev-Mosca con la mediazione Usa e la presenza di rappresentanti europei; a Bruxelles riunione Ue del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Un furto di dati all'Agenzia di statistica di Mosca fa emergere il dato delle perdite russe: 400mila i morti. 'L'Italia colpita da attacchi filo-Mosca', ha detto ieri Tajani dal G7 di Parigi contro la minaccia della guerra ibrida.
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Lavrov: "Occidente sostituisce le regole del commercio globale con logiche di blocco"
I Paesi occidentali, nell'ambito delle loro politiche "neocolonialiste", cercano di stabilire il controllo sulle risorse strategiche globali sostituendo le regole commerciali universali con la "logica dei blocchi", ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un articolo per il quotidiano Kommersant. "È difficile sopravvalutare il ruolo di catene di approvvigionamento efficienti per l'economia globale: stimolano la crescita, consentono una divisione del lavoro reciprocamente vantaggiosa e riducono i costi. Tuttavia, oggi si osserva una chiara tendenza a sostituire le regole commerciali universali e non discriminatorie con la logica dei blocchi", ha dichiarato Lavrov. "I Paesi occidentali, in linea con i principi neocolonialisti, cercano apertamente di controllare la circolazione delle risorse strategiche, tra cui energia e minerali critici", ha aggiunto il ministro russo precisando che "a tal fine, richiedono agli attori di mercato in buona fede di divulgare informazioni sensibili e di rinunciare a una regolamentazione indipendente".
Mosca: tra due ore al via i colloqui Russia-Ucraina-Usa ad Abu Dhabi
I colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi inizieranno alle 8:50 ora italiana: lo ha riferito una fonte locale all'agenzia di stampa russa Tass.
Ucraina, attacco di droni su Sebastopoli, in azione difese russe
Le forze russe stanno respingendo un attacco di droni ucraini contro Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Lo ha riferito il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, citato dall'agenzia Tass. "A Sebastopoli le nostre forze stanno respingendo un attacco ucraino. Sono entrati in azione i sistemi di difesa aerea e le unità mobili antiaeree", ha dichiarato Razvozhayev, invitando la popolazione a lasciare gli spazi aperti e a raggiungere luoghi sicuri. Il governatore ha precisato che le forze russe stanno cercando di abbattere i droni anche con l'impiego di armi leggere. Al momento non sono state fornite informazioni su eventuali danni o vittime.
Ucraina, raid russo colpisce centrale elettrica di Trypillia
Le forze russe hanno colpito la centrale termoelettrica di Trypillia, nella regione di Kiev, provocando danni potenzialmente gravi a una delle infrastrutture energetiche strategiche dell'Ucraina. Lo ha annunciato il 9 novembre la società energetica statale Centrenergo, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. L'azienda ha avvertito che le conseguenze dell'attacco potrebbero essere "estremamente gravi", in un momento in cui la rete elettrica ucraina è già sottoposta a forti pressioni per i continui bombardamenti russi. Nonostante l'installazione di strutture protettive contro gli attacchi dei droni, il direttore generale di Centrenergo, Serhiy Isachenko, ha sottolineato le difficoltà legate all'evoluzione delle tattiche militari di Mosca. "La natura degli attacchi russi è cambiata in modo significativo. In un breve arco di tempo il nemico può utilizzare diversi tipi di armi, compresi missili balistici e droni a propulsione a reazione, contro un unico obiettivo", ha spiegato. Situata a meno di 30 chilometri a sud di Kiev, la centrale di Trypillia era uno dei principali impianti di approvvigionamento elettrico delle regioni di Kiev, Zhytomyr e Cherkasy.
Japan Tobacco valuta l'impatto dei decreti russi
La Japan Tobacco (JT) sta valutando l'impatto finanziario della decisione di Mosca di assumere il controllo temporaneo delle attività del gruppo in Russia. La scorsa settimana il presidente Vladimir Putin ha firmato due decreti che pongono quattro entità produttive e tre commerciali sotto gestione russa. JT precisa che i provvedimenti riguardano tutte le entità del gruppo nel Paese, ma le operazioni proseguono: l'azienda monitora la situazione e valuta opzioni e potenziali implicazioni. Il governo giapponese nel frattempo ha presentato una protesta a Mosca chiedendo il ritiro della misura. Secondo l'emittente pubblica Nhk, il business russo dovrebbe valere circa il 10% dei ricavi del gruppo nell'esercizio fino a dicembre, e il 25% dell'utile operativo al netto delle poste straordinarie. A fine settembre gli asset legati alla Russia valevano circa 1.500 miliardi di yen, pari a circa 8,4 miliardi di euro. Stando a quanto riferito, la controllata europea di JT ha mantenuto vendite e produzione locali in quattro sedi anche dopo l'inizio del conflitto in Ucraina nel 2022. In un editoriale, il quotidiano Yomiuri Shimbun ha definito la misura "un'ingerenza arbitraria" nella gestione aziendale, chiedendo a Mosca di ritirarla subito. Il decreto, si legge, è una ritorsione contro il Giappone, annoverato tra le "nazioni ostili" per le sanzioni. Il giornale avverte del rischio che la controllata venga confiscata, venduta o nazionalizzata e che altre aziende giapponesi in Russia siano colpite, invitando le imprese alla cautela e il governo a una risposta ferma, tutelando persone e aziende.
L'ira della Lega sul decreto armi,lo stop di Salvini
La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato l'annuncio del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta che il provvedimento sul tredicesimo pacchetto armi era stato firmato dai tre ministri delegati a farlo (il responsabile della Farnesina, Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti). Ma così non è stato, Giorgetti non lo aveva ancora firmato e Matteo Salvini aveva già a più riprese espresso le sue perplessità su questa misura. Una linea - spiegano fonti della Lega -che si sarebbe fatta più stringente dopo il recente congresso del Carroccio. 'Dopo quattro anni di guerra' tra Russia e Ucraina bisogna cambiare passo, trovare la strada per una pace giusta. In sostanza, basta armi e aprire altri canali, è la linea che la Lega sta portando avanti, al momento in solitaria nella maggioranza, e sulla quale sta attendendo risposte dagli alleati e dalla premier Giorgia Meloni. Da qui la reazione dura con lo stop del segretario. Non si firma finché non si definiscono tutte le nuove regole di ingaggio. Ed è in questa situazione che il ministro della Difesa Guido Crosetto si troverà quando si recherà alla riunione del Copasir prevista per domani pomeriggio proprio per discutere il provvedimento. Una riunione dove la Lega già annuncia battaglia. Gettano acqua sul fuoco gli alleati. Non c'è nessun "giallo, nessun caso" sulla mancata firma da parte del ministro dell'Economia del tredicesimo pacchetto di aiuti e armi all'Ucraina, si spiega in ambienti della maggioranza vicini a Palazzo Chigi che sottolineano come si tratti di un "pacchetto" di materiali "classificato" e sul quale non è possibile apporre "la firma digitale". Va "letto e firmato a mano" ma Giorgetti non è potuto essere a Roma, spiegano le stesse fonti, assicurando che comunque il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà domani al Copasir per illustrarlo.